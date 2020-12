Messina, scontro frontale: Giulia non ce l’ha fatta, la reazione dei genitori

Giulia muore a 26 anni dopo cinque giorni di agonia a causa di un drammatico scontro frontale. Non sono bastati tre interventi

Non ce l’ha fatta Giulia, 26 anni, vittima di uno scontro frontale, un drammatico incidente avvenuto nei pressi di Messina, in Sicilia. Nel pomeriggio di sabato 5 dicembre, sulla Statale 113, nel Comune di San Filippo del Mela, in contrada Archi, Giulia guidava la sua Smart quando si è trovata davanti una Panda con una donna anziana alla guida. L’impatto è stato forte, al punto che la ragazza ha dovuto lottare per giorni tra la vita e la morte subendo ben tre interventi chirurgici. Per le due persone che viaggiavano sulla Panda, soltanto delle contusioni curate dal personale del 118 prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. La ragazza, invece, venne subito trasportata con l’elisoccorso al Policlinico. Una lotta che no è riuscita a vincere.

Scontro frontale, Giulia non ce l’ha fatta

Ora sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Milazzo. Non è ancora chiaro perchè la 76enne si trovava sulla corsia opposta al suo senso di marcia, dove viaggiava Giulia. La famiglia ha concesso la donazio9ne degli organi della giovane. Per l’espianto è stata trasportata all’Ismett di Palermo. In auto con Giulia c’erano la sorella e il fidanzato. Per loro gravi ferite dovute al forte impatto. Intanto il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, ha annunciato il lutto cittadino per la grave perdita nella comunità siciliana. le strade urbane si confermano, quindi, le più pericolose. I dati Aci confermano che 74 incidenti su 100 avvengono su strade urbane, 21 sulle extraurbane, 5 in autostrada

Alcune grandi arterie vicino alle città sono particolarmente pericolose come la penetrazione urbana A24, Tangenziale Nord di Milano e diramazione di Catania a18 dir.

Nel complesso, le strade nelle quali gli incidenti sono diminuiti in modo notevole, ossia circa del 45% sono: SS 313 di Passo Corese, in provincia di Rieti, SS 186 di Monreale, in provincia di Palermo, SS 254 di Cervia in particolare in provincia di Forlì-Cesena, SS 211 della Lomellina nella tratta in provincia di Novara.