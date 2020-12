Bollettino del 9 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 9 dicembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato il nuovo bollettino relativo all’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.770.149 con un incremento di 12.756 unità rispetto a ieri. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che risultano essere 710.515 (-27.010), così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3.320 in totale e 25 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti è giunto a 997.895 con un incremento di 39.266 unità. Si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 499 vittime registrate nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 61.739.

La Regione Campania e la PA di Bolzano, si legge nelle note, hanno comunicato che al momento non è possibile fornire il dato sugli ingressi in terapia intensiva del giorno. L’Emilia Romagna ha, invece, segnalato l’eliminazione di 1 caso dei giorni passati, in quanto giudicato non caso Covid-19.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 8 dicembre

Il Ministero della Salute ha aggiornato il quadro dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese. Stando al bollettino di ieri, i casi di contagio erano saliti a 1.757.394. Tornavano in calo i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 737.525, così come i ricoveri in terapia intensiva che ammontavano a 3.345. Il numero dei guariti era giunto a 958.629. Si aggravava il bilancio totale delle vittime che giungeva dall’inizio dell’emergenza a 61.240.

La Regione Basilicata, si leggeva nelle note, segnalava che il totale dei tamponi effettuati/casi testati era in corso di revisione. L’Emilia Romagna comunicava l’eliminazione di 5 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino dell’8 dicembre: ancora in calo i soggetti attualmente positivi

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 7 dicembre

Il Ministero della Salute nella giornata di lunedì ha reso noti i dati relativi all’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando al bollettino, i casi di contagio erano saliti a 1.742.557. Tornavano in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 748.819, così come i ricoveri in terapia intensiva in totale 3.382. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza era giunto a 933.132. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si erano registrati 528 decessi che portavano il bilancio totale delle vittime a 60.606.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, segnalava l’eliminazione di 1 caso dei giorni passati, in quanto giudicato non caso Covid-19.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 7 dicembre: oltre 520 nuovi decessi in Italia

Lombardia cambia colore, c’è l’annuncio di Fontana su Facebook

A far data da domenica 13 dicembre, la Lombardia passerà in zona gialla. A renderlo noto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il Governatore ha infatti affermato di essere stato contatto dal Ministro della Salute Roberto Speranza il quale gli ha comunicato che venerdì firmerà l’ordinanza che dispone la variazione. Quest’ultima sarà pubblicata sabato e quindi entrerà in vigore il giorno successivo, ossia domenica.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Lombardia cambia colore, c’è l’annuncio di Fontana su Facebook

Cina e Italia: i messaggi segreti sull’immunità, “arriva il nuovo vaccino”

Secondo alcune indiscrezioni pare che a Pechino sia stato distribuito un vaccino efficace contro il Covid-19. Una circostanza rimasta ignota sino ad oggi quando ne avrebbe parlato Wu Zhiqiang, rappresentante della comunità cinese a Napoli. A destare sospetto la massiccia presenza di soggetti cinesi ma residenti in Italia immuni al virus. Circostanze che adesso, ma si tratta solo di rumors, porterebbe a ritenere che davvero in Cina venga distribuito e che molti lo avrebbero ricevuto.

Wu Zhiqiang avrebbe però affermato trattarsi di una pratica molto difficile poiché serve tanto denaro ed avere conoscenze nell’ambito della distribuzione e del settore sanitario.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —>Cina e Italia: i messaggi segreti sull’immunità, “arriva il nuovo vaccino”

William Shakespeare riceve vaccino anti Covid in Gran Bretagna. Primo uomo

Si chiama William Shakespeare, proprio come il noto drammaturgo vissuto a cavallo tra il 1500 ed il 1600 nel Regno Unito, il primo uomo a cui è stato somministrato il vaccino anti-covid della Pfizer/BioNTech. A poco tempo di distanza dalla somministrazione alla signora Margaret Keenan che lo ha ricevuto alle prime luci del mattino di ieri presso al Coventry Hospital.Il signor Shakespeare ha 81 anni ed anche lui tra 21 giorni dovrà effettuare il richiamo.

L’uomo ha voluto commentare l’accaduto effettuando una riflessione: “Questo vaccino potrebbe fare la differenza d’ora in poi. Le nostre vite iniziano a cambiare”.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> William Shakespeare riceve vaccino anti Covid in Gran Bretagna. Primo uomo



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

L’omonimia con il drammaturgo ha scatenato gli utenti del web che si sono dilettati a riproporre celebri frasi del letterato adattandoli al contesto. “Vaccinare o non vaccinare: questo è il problema” rifacendosi all’Amleto, ed ancora “Tutto è bene quel che finisce (non ancora) bene” richiamando il titolo della commedia All’s well that ends well.