Sofia Tornambene, chi è l’ospite della finale di X Factor

Nella finale di X Factor che andrà in onda questa sera tornerà sul palco Sofia Tornambene, la vincitrice della scorsa edizione

Sarà un vero e proprio ritorno a casa quello di Sofia Tornambene che questa sera sarà ospite della finale di X Factor. La giovane artista è stata decretata vincitrice nella scorsa edizione e tornerà sul palco per presentare il suo nuovo singolo, "Solo". Un anno di cambiamenti per lei che proprio grazie al talent ha potuto dare il lancio alla propria carriera. Carriera nata in realtà ben prima di approdare a X Factor e che viene alimentata da una grande passione, ereditata dal padre.

Il percorso di Sofia Tornambene, da Sanremo Young a X Factor

Prima di presentarsi alle audizioni Sofia, in arte Kimono, ha partecipato alla trasmissione Sanremo Young nella quale si è posizionata al terzo posto. Questo l’ha spinta a provare il talent show di Sky nella quale ha conquistato dai primi momenti giudici e pubblico. La sua passione per la musica nasce grazie al padre, noto musicista jazz, con il quale ha iniziato a muovere i suoi primi passi. Le sue prime esperienze sono state infatti vissute all’interno del gruppo di Giovanni Tornambene.

Il percorso di Sofia Tornambene, da Sanremo Young a X Factor

All’età di 14 anni scrive il brano “A domani per sempre” e che presenta anni più tardi alle audizioni di X Factor. Il suo percorso all’interno del programma è stato guidato da Sfera Ebbasta, a capo della sua categoria. Giunta in finale è riuscita a battere i suoi avversari, il gruppo dei Booda e Davide Rossi. È lei ad alzare la coppa della tredicesima edizione.

Quest’anno ha avuto modo di pubblicare alcuni singoli come “Fiori viola“, “Tra l’asfalto e le nuvole” e “Finali imprevisti“, tutti chitarra e voce. Ieri ha invece rilasciato il nuovo brano “Solo” che presenterà per la prima volta proprio sul palco di X Factor.