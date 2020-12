George Clooney finisce in ospedale a causa del suo nuovo film. Il motivo

George Clooney. La star hollywoodiana ricoverata in ospedale. Il motivo riguarderebbe un malore incorso ad azioni dipese da esigenze di copione

Dedizione al ruolo fino addirittura a compromettere la propria salute. Questo è successo alla celebre star hollywoodiana, George Clooney, che è stato ricoverato in ospedale per importanti motivi di salute.

L’attore premio Oscar ha avuto una diagnosi di pancreatite dovuta ad una dieta errorenea. Esigenze di copione del suo ultimo film hanno voluto che perdesse peso. George Clooney si è infatti alleggerito di ben 14 chili. Ne ha dato notizia il tabloid inglese The Mirror, secondo cui il ricovero risalirebbe a prima delle riprese del film ma è stata diffusa la notizia solo adesso.

L’opera che ha causato tanto affanno all’attore s’intitola The midnight sky, uscito lo scorso 2 dicembre. Del film Clooney cura anche la regia. Il cast lo vede a fianco di altri nomi illustri come Felicity Jones, Kyle Chandler, Demián Bichir e David Oyelowo; si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo La distanza tra le stelle, scritto da Lily Brooks-Dalton.

George Clooney. Le sue parole su The midnight Sky

L’attore originario del Kentucky veste i panni di uno uno scienziato solitario di stanza nell’Artico che si prodiga di contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non tornare sulla Terra dopo un disastro globale.

“Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia: cosa che ha reso il lavoro molto più arduo, ma sicuramente ha aiutato con il personaggio” – ha raccontato George Clooney riguardo la sua esperienza. “Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia.”

L’attore ha anche ironizzato su un altro suo cambiamento fisico dovuto al ruolo che ha dovuto interpretare. La sua barba è cresciuta spropositatamente per la gioia di suo figlio Alexander: “Ci nascondeva cose di cui non avrei saputo fino a quando non fossi arrivato al lavoro e avrei quindi detto: ‘Oh, c’è un ghiacciolo bloccato nella mia barba'”

Le riprese di The Midnight sky sono iniziate il 21 ottobre 2019 e terminate il 7 febbraio 2020, tempo prima che si diffondesse in tutto il mondo la pandemia da Coronavirus. Sarà possibile vederlo in Italia dal 23 Dicembre sulla piattaforma streaming online a pagamento Netflix.