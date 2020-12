Barbara D’Urso smascherata da Striscia la notizia, la bugia in diretta

Barbara D’Urso nel mirino di Striscia la notizia. Antonio Ricci ha svelato una sua contraddizione, tra tv e social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Striscia la notizia colpisce ancora. Questa volta ad essere smascherata è la nota conduttrice, regina degli ascolti Mediaset, Barbara D’Urso. Carmelita è stata sbugiardata dal tg di Antonio Ricci che ha riscontrato una sua bugia in diretta.

Si tratta di un dettaglio che riguarda la sua alimentazione. Come sappiamo Barbara nonostante i suoi 63 anni ha un fisico da invidia, si allena e mangia bene. E proprio in merito alle sue dichiarazioni Striscia ha riscontrato una contraddizione.

A Pomeriggio Cinque la napoletana ha ammesso di non mangiare carne eppure le immagini parlano chiaro. Il servizio ha mostrato la sua affermazione “Io poi non mangio carne” ha detto durante un talk in studio della sua trasmissione. Peccato però che Striscia l’ha pizzicata mentre cucina degli involtini.

Tutta colpa di un video che Carmelita ha condiviso su Instagram che la mostra proprio mentre ai fornelli prepara questa pietanza. E visto che lei dice di vivere sempre da sola nella sua casa milanese qual è la verità? Ha qualcuno ospite o mangia la carne e non lo vuole dire?

Oltre Barbara D’Urso, Striscia se la prende anche con la Rai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Berlinguer (@bianca.berlinguer)

Ma Striscia come sappiamo colpisce tutti, non solo quelli della concorrenza ma anche i personaggi di casa Mediaset e Barbara D’Urso ne è la prova. Lei tra le altre cose si diverte molto quando viene citata dal tg di Antonio Ricci. C’è però un altro personaggio che in queste ultime settimane sembra essere il mirino preferito della trasmissione.

Parliamo di Franco Di Mare, oggi direttore di Rai 3. I video satirici verso di lui non si arrestano e il video del suo volto inserito su un uomo nudo che balla con slip leopardato ritorna prepotentemente. Tutto è iniziato per via dell’allontanamento di Mauro Corona dal talk CartaBianca, il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer.

L’ospite che piace molto al pubblico non si era comportato bene, inveendo contro la giornalista e definendola “gallina”. Ecco che così sono stati presi subito provvedimenti. Sono arrivate però le scuse, accettate da Bianca che più volte ha espresso il suo piacere se l’opinionista tornasse in studio ma Franco di Mare è irremovibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da #dimaleinbini (@dimaleinbini)

Anche a lui, come tanti altri, è arrivato il tapiro di Striscia ma al momento pare che non ci sia nulla da fare e la satira contro di lui continua.