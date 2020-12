Scontro tra Bianca Berlinguer e Franco Di Mare sul caso Corona

Scontro aperto tra Bianca Berlinguer e Franco Di Mare riguardo ciò che è avvenuto durante il programma Cartabianca. Le parole del direttore di RaiTre

In commissione di Vigilanza Rai, il direttore della terza rete della televisione di Stato, Franco di Mare, si è espresso molto chiaramente riguardo le polemiche che hanno investito il programma Cartabianca. La trasmissione, condotta dalla giornalista Bianca Berlinguer , è stata scenario di un fatto spiacevole con protagonista lo scrittore Mauro Corona. “Ho più volte invitato la signora Berlinguer a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato” – ha detto il direttore – “Sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste”.

Di Mare non ha gradito le dichiarazioni rilasciate dalla Berlinguer durante due interviste al Fatto Quotidiano e al Corriere della Sera: “In generale trovo indecente che un dirigente venga attaccato in questo modo, evidentemente è nel destino dei direttori”. Secondo il direttore di RaiTre sono i vertici a dover autorizzare le interviste.

Bianca Berlinguer: il perdono a Corona. Lo scontro con Franco Di Mare

Cos’è accaduto? Franco Di Mare ha promosso la decisione di escludere dal programma Mauro Corona dopo che quest’ultimo, durante la trasmissione, si è rivolto all’indirizzo della giornalista cone queste parole: “Sta zitta, gallina”.

“La violenza fisica di genere nasce da quella psicologica e verbale: 2,1 milioni di donne secondo l’Istat vengono vessate quotidianamente da fidanzati e mariti” – ha aggiunto Franco Di Mare. Il direttore ha anche spiegato che Corona aveva già subito ripercussioni a causa del suo comportamento: ha usato parole incontinenti, comportamenti aggressivi, ha bevuto in diretta e faceva pubblicità a marchi non essendo stato autorizzato. “Nulla di personale, mi sta anche simpatico, ma certi atteggiamenti verbalmente violenti, aggressivi, offensivi, non sono consentiti.”

Dal canto suo, Bianca Berlinguer non è d’accordo con l’esclusione dal programma dello scrittore. Lei stessa, perdonandolo, ha dichiarato: “Corona ha chiesto pubblicamente scusa in un’intervista a Daria Bignardi con parole che mi sono apparse assolutamente sincere. Ha personalità forte e imprevedibile, spesso intrattabile con alle spalle anche una vita piena di dolori e sofferenze. È inevitabile che possa dividere, suscitare scalpore; io stessa sono rimasta disorientata e offesa come accaduto una settimana fa”.

L’auspicio della giornalista è che Mauro Corona possa essere reintegrato in trasmissione. Non ha gradito la decisione di Franco Di Mare, il quale, a parere della Berlinguer, avrebbe dimenticato di prendere in considerazione proprio l’opinione della persona che avrebbe dovuto sentirsi più offesa, cioè lei.