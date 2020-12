GF Vip, anticipazioni 11 dicembre: nuovi ingressi, divisioni e sorprese

Questa sera nuovo appuntamento con il GF Vip: tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella casa, non mancheranno scontri ed emozioni

Il Grande Fratello Vip continua il suo consueto appuntamento bisettimanale e questa sera ci sarà una nuova puntata, la 25esima. Il programma prosegue dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio ed entra ufficialmente in una nuova fase. Dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, decisi a non rinnovare il contratto, è tempo di accogliere nuovi vip all’interno della casa. Presentati lunedì scorso in collegamento dal proprio albergo Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini si andranno ad aggiungere al cast originale. A loro seguiranno nuovi ingressi nel corso delle prossime settimane.

Anticipazioni puntata GF Vip: televoto eliminatorio, scontri e sorprese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Alfonso Signorini tratterà come sempre le dinamiche interne della casa e parlerà degli scontri avvenuti nelle ultime ore tra Dayane Mello e Selvaggia Roma. Le due ragazze si sono affrontate duramente, avranno modo di chiarire meglio i loro punti di vista? Nella puntata di lunedì Rosalinda Cannavò ha attaccato Stefania Orlando definendola una manipolatrice, questo e gli attacchi ricevuti dallo studio hanno mandato in crisi la Orlando che questa settimana rischia anche l’eliminazione. È infatti al televoto insieme a Selvaggia Roma, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta. Uno di loro dovrà ufficialmente abbandonare la casa.

Proprio Andrea Zelletta riceverà una sorpresa da una persona cara e non mancheranno le emozioni anche per gli altri tre nominati. Tommaso Zorzi dopo l’incontro con Francesco Oppini, che ha colpito ed emozionato il pubblico, ha rimarcato i sentimenti che prova nei suoi confronti e Alfonso non perderà l’occasione per indagare sulle reazioni a caldo avute dopo la puntata. Come sempre a imbandire la serata anche momenti goliardici e colpi di scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il conduttore ha informato i vip che il Grande Fratello terrà compagnia agli italiani anche il 31 dicembre. Mediaset ha infatti deciso che saranno loro ad accompagnare il pubblico verso il countdown che darà inizio al 2021.