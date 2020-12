Eleonora Daniele, c’è un dettaglio che non cambia mai, lo avete notato?

Eleonora Daniele è una donna che non ama molto cambiare. Avete mai osservato attentamente il suo make-up?

Eleonora Daniele oggi è una delle conduttrici più affermate in Rai. Per lei che viene addirittura dal Grande Fratello una lunga gavetta alle spalle, tra diverse serie tv e piano piano i successi, arrivando ad essere la conduttrice tutta d’un pezzo che vediamo oggi con la sua trasmissione della mattina, Storie Italiane. Trasmissione molto seguite, a volte non priva anche di qualche polemica.

Eleonora ha cambiato più volte strada. Laureata in Scienze della Comunicazione aveva iniziato una carriera in banca, poi il salto con la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello e tutto cambia per lei. Lavora in diverse fiction di successo come La squadra o Carabinieri, anche se la sua aspirazione era altro, fare la conduttrice e ci riesce.

Nel 2004 è al timone di Uno Mattina e vi resta per ben sette edizioni. Obiettivo raggiunto e anche in grande. Poi passa a Ciak si canta, Linea verde, Storie vere e, dal 2017, Storie italiane.

Insomma dal Gf ad oggi ne ha fatta di strada, lei che non si è data mai per vinta e ha combattuto, donna ferma e di talento, senza troppi fronzoli. Ma c’è una cosa che in tutti questi anni Eleonora Daniele non ha mai abbandonato, un dettaglio del suo look che si ripete. Sapete qual è?

Eleonora Daniele, avete visto il suo make-up? C’è una cosa che non cambia

Eleonora Daniele è sempre fine ed elegante. Una donna che non ama i fronzoli e gli eccessi. Il suo look è sempre garbato e mai fuori luogo. Niente da eccepire, anzi forse alcune volte anche fin troppo formale.

Del resto c’è da dirlo, la sua rivale, sulla rete ammiraglia di Mediaset, Federica Panicucci la batte alla grande. Non perde occasione per essere glamour anche con i jeans, seppur anche lei non è mai sgarbata ed eccessiva.

Ma oltre al look un po’ “ripetitivo” c’è un altro dettaglio che ad Eleonora piace indossare sul suo volto in maniera costante. Si tratta della matita sotto gli occhi quasi sempre rigorosamente nera.

La conduttrice è un amante di questa tecnica che usa praticamente sempre, qualunque sia la trasmissione nella quale presenzia. Il nero nella parte inferiore degli occhi le dona profondità e magnetismo allo sguardo. A lei piace molto ed ecco perché lo usa sempre.

Al mattino la tonalità è leggermente più tenue sfumando verso il grigio, al pomeriggio più decisa e intensa. Per terminare poi mascara, senza esagerare, mettendo al bando ciglia finte e un filo di rossetto. Nude al mattino anche sul rosso fiammante al pomeriggio.