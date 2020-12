Clamoroso in Rai, addio allo storico presentatore: fan allibiti

Clamoroso in Rai: circolano strani rumors su una possibile sostituzione di un conduttore consolidato. Si tratta di Giancarlo Magalli

In Rai pare che cambino ancora una volta gli equilibri. Secondo il settimanale Oggi sembra che una delle trasmissioni più longeve e seguite possa subire alcuni cambiamenti. Si tratterebbe de I Fatti Vostri, storico programma di metà mattina che vede al timone il consolidato Giancarlo Magalli. Secondo alcune indiscrezioni lo storico presentatore potrebbe essere sostituito.

Sarà davvero così? Gli stravolgimenti sono stati già parecchi negli ultimi tempi. Al fianco del vigile romano prestato alla conduzione ci sono stati per lungo tempo Adriana Volpe e Marcello Cirillo. I rapporti tra di loro non erano idilliaci e la conduttrice di Ogni Mattina su Tv 8 ha abbandonato la trasmissione nel 2017.

Gli screzi tra di loro e le litigate non sono affatto mancate, anzi. Tra frecciatine e critiche dirette per arrivare fino alla querela di Magalli a Marcello Cirillo, fase nella quale la Volpe ha preso le sue difese. La conduttrice più volte si è espressa su Magalli, Cirilli invece ha preferito il silenzio.

Clamoroso in Rai, Magalli fuori dal suo programma?

Cosa succederebbe dunque a Magalli? Per il momento lo vediamo ancora alla conduzione de I Fatti Vostri, ogni mattina, affiancato da Samanta Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi. Il gruppo va bene e quest’anno festeggia i trent’anni del programma che fu lanciato nel 1990.

Ma non si placano i rumors su un possibile abbandono di Giancarlo Magalli. Si sa le voci corrono sempre troppo veloci e se a dirlo è il settimanale Oggi qualcosa che non va ci sarà, o meglio c’è qualcuno che scalpita per prendere il suo posto.

A quanto pare però Magalli non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua storica trasmissione. Sa di essere ben voluto dal pubblico che nonostante i tanti anni sempre nello stesso luogo lo ama, come ama il programma dell’autore Michele Guardì.

Tra i due c’è un solido affetto fatto di stima reciproca e per questo facendo una buona analisi pare sia improbabile che Magalli non lo vedremo più alla conduzione. Ma i colpi di scena non mancano mai e dunque ora che c’è la pulce nell’orecchio è bene attenzionare la questione.