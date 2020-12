Maria Pedraza in versione ballerina, struggente e sensuale – VIDEO

Maria Pedraza incanta ancora con le sue performance. Un’anticipazione con delle immagini fantastiche di lei che balla

Maria Pedraza continua a stupire sempre di più i suoi fan italiani, spagnoli e di tutto il mondo. Giovanissima e già molto amata ovunque, soprattutto in Spagna. Lei che a soli 24 anni ha già alle spalle collaborazioni importanti.

È per tutti, infatti, la Alison Parker de ‘La casa di carta’. Ma questa non è stata l’unica partecipazione Netflix per lei. Nel suo curriculum ci sono anche l’interpretazione di Marina Nunier Osuna in ‘Élite’ e l’avvocato Triana in ‘Toy Boy’.

Insomma un successo indiscusso per la giovanissima attrice che in Spagna è diventata quasi un claim del momento, sia sui social che in tv. Il suo profilo Instagram cresce in modo irrefrenabile, con 12 milioni di follower che la seguono e amano molto le sue proposte.

E nuovi progetti per lei ci sono in cantiere oltre le serie tv. Ha recitato anche in pubblicità e in un videoclip, lo scorso anno come protagonista del video musicale RUN del famoso compositore Lucas Vidal. Ora per la giovane c’è un altro bel progetto che lei da qualche giorno sta già anticipando sul suo profilo che la vede nelle vesti di ballerina. Per scoprire di cosa si tratta vai alla pagina successiva.

Maria Pedraza, oltre la serie tv: un nuovo progetto

Un video ricco di pathos quello nel quale vediamo Maria Pedraza. Dalla tuta rossa de La casa di carta alle scarpette ed il body da ballerina. Cambio look ma anche ambientazione per lei che ormai è già abituata a cambiare.

Maria Pedraza è infatti la protagonista del nuovo singolo della cantautrice spagnola Alice Wonder. È lei che compare nel videoclip del brano, bella, dannata e struggente come non mai.

Non certo priva di sensualità in quella che è una storia che coinvolge anche solo con le immagini che la vedono protagonista.

È stata l’attrice stessa ad aver condiviso già alcuni giorni fa una piccolissima anteprima del videoclip e oggi ci dà nuovamente un altro assaggio del teaser nel quale la vedremo a breve e siamo sicuri che sarà un altro grande successo.