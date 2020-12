Martina Colombari, bellezza intramontabile. Senza maglia fa sognare i fan | FOTO

Una bellezza che non conosce limiti, quella di Martina Colombari: il fisico, nonostante i 45 anni d’età, è ancora quello di una ragazzina

L’ex Miss Italia Martina Colombari, incoronata nel 1991, vanta di un fisico ed una bellezza invidiabili. L’attrice, che quest’anno ha festeggiato 45 anni d’età, non può di certo lamentarsi: lo scorrere del tempo non ha in alcun modo intaccato le forme del suo corpo, che fanno ancora sognare i fan. Nell’ultimo scatto di Instagram, Martina si è mostrata ai suoi followers senza maglia: la schiena scolpita ne denota la prestanza fisica.

La Colombari, come più volte rivelato, tiene molto alla cura del proprio corpo, ed ha confessato ai fan qual è il segreto di una vita lunga. “Mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura“, ha scritto l’attrice in un post.

Martina Colombari: la carriera dell’ex Miss Italia

A soli sedici anni, la bella Martina venne eletta Miss Italia, e il concorso di bellezza le spianò la strada nel mondo dello spettacolo. La Colombari iniziò la propria carriera come modella, divenendo in breve tempo un volto richiestissimo tra i più famosi marchi di moda: due su tutti, Giorgio Armani e Gianni Versace.

Da lì, la carriera della Miss decollò anche in tv, dove ebbe la possibilità di mettersi alla prova come conduttrice. Tuttavia, Martina viene massimamente ricordata per i propri ruoli nell’ambito del cinema e delle fiction. Il suo esordio avvenne nel 1991, all’interno della produzione “Abbronzatissimi“, per la regia di Bruno Gaburro.

La Colombari prese inoltre parte a numerose fiction televisive, tra cui “Carabinieri” e “I Cesaroni“. In quest’ultima produzione, particolarmente apprezzata dal pubblico, Martina interpretava Rachele, la professoressa che si contendeva con Eva, il personaggio di Alessandra Mastronardi, il cuore di Marco Cesaroni, alias Matteo Branciamore.

Martina è anche appagata dal punto di vista sentimentale. Legata ad Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, i due si sono sposati nel 2004, e nel medesimo anno è nato l’unico figlio della coppia, Achille.