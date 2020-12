Silvia Toffanin, dopo Verissimo accade sempre questo: “È un continuo ..”

Silvia Toffanin continua a sorprendere ogni settimana con il suo Verissimo, sempre ricco di ospiti. Dopo la registrazione accade sempre qualcosa di bello

Silvia Toffanin è pronta a tornare con il suo Verissimo. Il longevo programma di Canale 5 condotto da lady Berlusconi è amato e seguito dal pubblico. Ormai Verissimo ha il volto della Toffanin e dei suoi modi garbati, della sua eleganza, della sua delicatezza e di quel savoir-faire che forse di questi tempi si è un po’ perso.

Tutti apprezzano la conduttrice e accettano ben volentieri di raccontarsi con lei che più di altri sa tirare fuori emozioni e sensazioni dei personaggi più diversi. Lei che si commuove davanti ai suoi ospiti senza aver paura di nascondersi, lei che seppur sia la compagna di Pier Silvio Berlusconi è rimasta sempre umile, gentile e garbata come quando ha iniziato il suo percorso in tv, come letterina di Gerry Scotti a Passaparola.

Da allora di tempo ne è passato ma Silvia Toffanin non è affatto cambiata, anche se nel mentre è mamma di due splendidi bambini e con una lunga carriera alle spalle. Ormai è al timone di Verissimo da moltissimi anni, dal 2006 quando ha ereditato la conduzione da Paola Perego e da allora non ha più abbandonato il programma del sabato pomeriggio.

Silvia Toffanin, un mare di elogi dopo Verissimo

E ogni settimana, prima che Verissimo va in onda succede sempre la stessa cosa. Cosa vi starete chiedendo? Silvia Toffanin è inondata di complimenti. La sua trasmissione, come è risaputo, viene registrata e spesso trapelano delle indiscrezioni sui personaggi.

Ma oltre a questo per la conduttrice fioccano sempre tante parole di stima ed affetto. Non solo da parte dei suoi ospiti ma anche dagli addetti ai lavori. È successo anche oggi, a quasi 24 ore dalla messa in onda del programma di Canale 5.

A fare gli elogi alla compagna di Pier Silvio è il giornalista Giancarlo De Andreis. “Appare sempre con grande calma, senza toni concitati e con una classe innata riceve sempre i complimenti di diversi commentatori sui blog Tv e sui social” ha detto il collega parlando della conduttrice e del suo programma. Questa a suo dire la carta vincente della Toffanin che non stanca mai.

Sull’ultimo numero di Di Più Tv ha definito Verissimo come uno “dei successi del sabato pomeriggio” definendolo come un programma nel quale non mancano le emozioni ed i toni e le dinamiche sono “sempre abbastanza animati”.