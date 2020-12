Gli occhi lucidi dell’allenatore Fabio Capello in diretta su Sky hanno suscitato l’emozione di Ilaria D’amico: in ricordo di Paolo Rossi.

Il celebre ex allenatore della Juventus Fabio Capello è stato invitato a partecipare nella giornata di ieri alla trasmissione Sky ed in memoria del campione italiano Paolo Rossi. L’ospite Capello, che ha avuto modo di conoscere bene Pablito nel corso della sua vita, è poi intervenuto parlando dei ricordi in sua compagnia e commentando la tragica scomparsa. A quel punto non soltanto lui è venuto meno dal trattenere l’emozione.

La sua compagna di lacrime è stata la giornalista sportiva Ilaria D’amico. La quale era stata già colta in passato dall’emotività. Allora si era trattato però di un semplice momento di imbarazzo, più che di commozione: era arrossità sotto gli occhi di tutti in diretta tv in seguito alla battuta “Quanti calciatori ci hanno provato con te?” da parte di un suo collega, Gianluca Valli.

Le parole Fabio Capello e la commozione di Ilaria

Ilaria D’amico, essendo stata più volte nel corso della sua carriera su Sky Calcio a stretto contatto con entrambi, ha reagito con molto pathos all’interveto fatto dall’ex mister. Fabio Capello ha parlato in trasmissione rivolgendo a Paolo Rossi un pensiero molto profondo. La sua scomparsa dopo i momenti condivisi assieme, Paolo con indosso maglia della Juventus e lui a fare da guida, ha segnato immensamente il mondo del calcio.

Ai ricordi in memoria di Paolo si sono aggiunti in seguito anche a quelli per il Diez del calcio mondiale, Diego Armando Maradona. Alla domanda di Ilaria su quale fosse il suo pensiero per Paolo, Capello ha esordito con la seguente frase: “vi state divertendo tu e Diego? Allenatevi bene perchè quando arriverò io vi farò correre”.

Ad un giorno dai funerali di Paolo, tenutesi a Vicenza nella mattinata di oggi, Ilaria ricorda perfettamente la sua presenza nello studio Sky, quando da opinionista partecipava con grande professionalità alla quotidianità calcisitica. Capello, dopo l’intervento, ha optato per un silenzio colmo di commozione, e anche la D’amico subito dopo è scoppiata in lacrime.