Mediaset, il venerdì sera non va: grane per Pier Silvio Berlusconi

Problemi a Mediaset. Le cose non vanno bene al venerdì sera e Pier Silvio Berlusconi deve correre ai ripari. Cosa si inventerà?

Non ci si può riposare un attimo a Mediaset che subito arrivano le grane da risolvere. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, non ha pace con il venerdì sera. Una giornata particolare soprattutto per Canale 5. La rete ammiraglia da diverso tempo sta proponendo il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini allungato fino a febbraio.

Molto seguito e commentato il programma ma forse non come l’azienda si aspettava, eppure terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo anno. Sono due i venerdì consecutivi che il GF perde la sfida con la concorrenza. Parliamo di The Voice Senior condotto al venerdì da Antonella Clerici.

Il talent batte il reality e anche con parecchi punti di stacco. Non è successo solo ieri sera quando il programma Rai ha totalizzato 4.3 milioni di telespettatori pari al 19.2% di share contro i 3.5 di Alfonso Signorini che con la sua trasmissione si ferma al 15,4%.

I due programmi si sono sfidati per quasi tre ore, andando in onda contemporaneamente, ma la sfida è stata persa da Mediaset.

Mediaset, cosa succederà al GF Vip?

Il Grande Fratello Vip dunque delude ancora. Era già successo venerdì scorso. La Clerici aveva battuto Signorini. A sottolinearlo su Twitter era stato anche Alessandro Gassmann che aveva accusato il programma di Canale 5 con parole molto pesanti senza avere problemi a dirlo pubblicamente.

Ieri sera la sfida è stata persa ancora una volta. “La sfida praticamente non esiste in sovrapposizione” ha spiegato il giornalista Giuseppe Candela commentando i dati di ascolto di The Voice Senior e del Grande Fratello Vip.

Cosa farà dunque Pier Silvio Berlusconi? Penserà di nuovo ad un cambio di palinsesto. Del resto delle modifiche erano state già fatte. Il GF Vip infatti era tornato al venerdì dopo l’esordio molto soft de Il Silenzio dell’Acqua 2. Ma nemmeno questo è bastato per battere la Rai. Ed ora cosa succederà ancora su Canale 5?