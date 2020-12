Francesco Totti infastidito. Lo scherzo non piace: “Smettila, Ilary”

Torna il sereno a casa di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice pubblica dei video divertenti su Instagram Stories. Il marito sembra gradire poco

Una cosa è certa: il Coronavirus è indubbiamente un morbo egualitario. Non guarda in faccia nessuno: ricchi e poveri, giovani e anziani, famosi e non.

Ne sa purtroppo qualcosa l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Il mese scorso ha dovuto dire tristemente addio a suo padre, colpito anch’egli dal Covid-19. Il signor Enzo si è spento all’età di 76 anni, ricoverato all’ospedale Spallanzani in terapia intensiva, era affetto da patologie pregresse.

Purtroppo, il periodo poco piacevole per la famiglia Totti ha avuto ulteriori strascichi. Infatti, recentemente sia Francesco, sia la popolare conduttrice Ilary Blasi, sua moglia, sono risultati positivi al Coronavirus.

Come lui stesso ha scritto, non è stata una passeggiata: “Febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2. Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa”. Ilary Blasi, fortunatamente, è stata asintomatica ed è tornata negativa in pochi giorni d’isolamento.

Francesco Totti e Ilary Blasi: piccoli scherzetti tra moglie e marito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Entrambi appaiono contenti e più in salute che mai. Aggiornano spesso i rispettivi follower attraverso i loro canali social. Ilary si è inventata una rubrica divertente su Instagram dal titolo Fashion or Trashion, in cui critica gli outfit delle celebrità televisive insieme ad una crew d’eccezione, tutto condito da tanta ironia. Suoi compagni d’avventura sono: Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto. Insieme indagheranno su mise, trucco e parrucco delle star.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Sotto la loro lente d’ingrandimento sono già finite Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso e Maria De Filippi.

Ilary Blasi ci ha provato anche con il marito. Francesco Totti, infatti, è stato sopreso e seguito con il cellulare dalla moglie mentre era intento a prepararsi per uscire di casa. Lei lo prende alle spalle e gli chiede: “Fashion or Trashion?” L’ex calciatore non la prende bene, si gira verso l’obiettivo e dice: “E basta Ilary“. Sono piccoli scherzi tra una coppia affiatata come la loro.