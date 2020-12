Il Milan si salva in extremis e strappa un punto al Parma al 91′

Le pagelle ed il tabellino del posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Parma, appena terminato.

Si è appena concluso l’ultimo posticipo dell’11° giornata di campionato con il pareggio tra Milan e Parma. I rossoneri in extremis sono riusciti a non perdere la partita e a conquistare un punto utile per la classifica, al 91′. La squadra ospite ha comunque realizzato un’ottima gara in casa della capolista, beffata nei minuti di recupero.

LEGGI ANCHE –> Genoa-Juventus 1-3: Dybala e doppio Ronaldo guidano i bianconeri

Milan – Parma: il tabellino e le pagelle della gara

LEGGI ANCHE –-> Bologna-Roma 1-5: giallorossi a valanga sull’ ex laziale Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 5.5, Gabbia S.V. (5′ st Kalulu 5), Romagnoli 6, Hernandez 8; Kessié, Bennacer 5 (30′ st Tonali 6); Castillejo 5.5 (1′ st Leao 6), Calhanoglu 7, Diaz 6 (1′ st Hauge 5); Rebic 5.5. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Conti, Maldini, Colombo, Krunic, Duarte. Allenatore: Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Iacoponi 5.5, Osorio 6.5, Alves 7, Gagliolo 6; Hernani 6.5 (42′ st Busi s.v.), Brugman 6.5, Kurtic 7 (29′ st Sohm 6); Karamoh 5.5 (22′ st Cyprien 5.5), Cornelius 6 (22′ st Inglese 6), Gervinho 6. A disposizione: Colombi, Pezzella, Balogh, Scozzarella, Valenti, Brunetta, Camara, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 13′ pt Hernani (P), 11′ st Kurtic (P), 13′ st, 46′ st Hernandez (M)

AMMONITI: Hernandez, Calabria, Kalulu (M), Osorio, Iacoponi, Inglese (P).

RECUPERO: 3′ pt e 4′ st

MIGLIORE IN CAMPO: Hernandez (M)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nella prossima gara di Serie A la squadra di Mister Pioli, prima in classifica, volerà a Genova nel turno infrasettimanale di mercoledì per fronteggiare i rossoblù penultimi con 6 punti. Match in casa invece per il Parma che affronterà in casa il Cagliari, sempre mercoledì, attualmente sopra di un punto ai gialloblù.