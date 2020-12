Belen Rodriguez, bacio di “fuoco” a letto con lui: la temperatura sale – FOTO

La showgirl argentina, Belen Rodriguez svela i misteri di un amore ormai intramontabile tra lei e il fidanzato: bacio intenso e passionale

Scatto stratosferico per Belen Rodriguez e il suo compagno, Antonino Spinalbese. I fans della showgirl attendevano con trepidazione questo momento, arrivato puntuale in un contesto di quarantena come questo.

Il loro amore ormai è noto a tutti; tanto e vero che la coppia sembra aver rinunciato agli impegni agli impegni piùù occasionali del solito, pur di stare insieme e dare spazio alla “strapotenza” dell’Eros. Per Belen, il periodo cupo è alle spalle, con buona pace di Stefano De Martino, che comunque ha trovato la sua meritata consolazione.

L’unica ragione di vita che lega fisicamente la coppia è data dal figlio Santiago De Martino, costretto il più delle volte a fare la spola tra un genitore e l’altro. Chissà se il tempo riserverà dei passi indietro “importanti”; nel frattempo, però è noto a tutti che non è affatto così

Belen Rodriguez e l’anteprima di un film romantico: “ciak” si sogna

Un improvviso “vento” di passione travolge la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in un’atmosfera incandescente, tipica dei sogni romantici. Nessuno si sarebbe mai aspettato uno scatto del genere su Instagram per i follower della nuova coppia, che emana segnali d’amore da ogni dove.

Questa volta Belen e il suo nuovo compagno hanno davvero superato ogni ostacolo che li separava dai segreti ancora nascosti del loro eterno amore. Tra una ripresa e l’altra, in qualità di testimonial di celebri franchising, il profilo Instagram di Belen mette in risalto l’assidua presenza del parrucchiere milanese.

Mai uno scatto “banale” tra loro. Quando c’è di mezzo lui, il tempo si ferma e le labbra iniziano a sfiorarsi. Finchè arriva la sorpresa inaspettata per i quasi 10 milioni di ammiratori della showgril argentina.

Oggi la Rodriguez si è lasciata andare alla perdizione d’amore più totale, baciando in maniera così intensa e ardente sul letto di casa, il suo amato Antonino. I fan non si son trattenuti dall’elogiare ciò che sembra la scena di un film romantico: “Belen innamorata è ancora più bella”; “Top!! Super top! E adoro “; “Finalmente la felicità”