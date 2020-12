Cecilia Rodriguez, pantera in pelle nera: fa girare la testa. Unica | FOTO

Cecilia Rodriguez rende Instagram bollente col suo ultimo scatto: il giaccone in pelle nera la fa sembrare una vera pantera. Divina!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

“Hai freddo? No, sono in modalità vibrazione… LUNES“: così Cecilia Rodriguez ha dato il benvenuto alla settimana appena iniziata. I followers, di fronte allo scatto postato dalla modella, sembrano aver cambiato idea sul lunedì: all’improvviso, il giorno più odiato di tutti si è tramutato in un giorno di fuoco.

Cecilia, avvolta in un giaccone di pelle nero e bianco, sembra la protagonista di un film d’epoca.

E gli apprezzamenti non tardano ad arrivare: “Sei pazzesca lady Moser“, “Favolosa, il look fantastico“, commentano i fan.

Cecilia Rodriguez: lo scatto a luci rosse con Ignazio Moser