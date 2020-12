Colazione: i 10 alimenti più energetici da consumare appena svegli

La breve lista enumera gli alimenti più consigliati da consumare al mattino. Il loro apporto energetico è considerevole. Ecco perché.

La colazione è considerato il pasto più importante della giornata. Può sembrare un paradosso; eppure, alzarsi la mattina e consumare una ricca colazione aiuta a mantenere attivo il nostro metabolismo e, di conseguenza, a bruciare calorie più in fretta. Non a caso, consumare i giusti alimenti incrementa notevolmente il nostro benessere cardiovascolare, tenendo alla larga colesterolo e problemi cardiaci. Difatti, secondo la scienza, chi elimina totalmente la colazione dalla dieta ha più probabilità di ingrassare. Oltre ai benefici fisici, quelli mentali sono tutti a favore del nostro cervello. Non è solo il corpo a svegliarsi la mattina, ma anche la nostra mente; non c’è dubbio, la colazione è la spinta energia che serve per rimetterla in moto. C’è chi preferisce latte e cereali, chi semplicemente il caffè o, ancora, chi preferisce yogurt e fette biscottate; ma quali sono gli alimenti più energetici consigliati dagli esperti? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE >>> Ansia e stress: come combatterli con l’aromaterapia

La lista dei cibi più energetici: al primo posto i cereali, pane e uova

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Due yogurt alla settimana e il rischio di infarto cala: benefici del gustoso alimento

A seguire la lista dei 10 alimenti alleati della linea:

Cereali: ricchi di carboidrati di cui l’organismo, mente e corpo, ha particolarmente bisogno al mattino. I nutrizionisti consigliano farina d’avena, mescolata con frutta fresca o latte

ricchi di carboidrati di cui l’organismo, mente e corpo, ha particolarmente bisogno al mattino. I nutrizionisti consigliano farina d’avena, mescolata con frutta fresca o latte Pane: un altro grande classico della colazione: meglio se ai cereali, interi o integrali.

un altro grande classico della colazione: meglio se ai cereali, interi o integrali. Uova: studi scientifici dimostrano che il consumo di uova al mattino riduce drasticamente la quantità di calorie assorbite durante la giornata. Le uova aiutano inoltre a mantenere equilibrati i livelli di zucchero e insulina nel sangue. Ricche di proteine, antiossidanti e colina.

studi scientifici dimostrano che il consumo di uova al mattino riduce drasticamente la quantità di calorie assorbite durante la giornata. Le uova aiutano inoltre a mantenere equilibrati i livelli di zucchero e insulina nel sangue. Ricche di proteine, antiossidanti e colina. Caffè: migliora le prestazioni cognitive, diminuisce il senso di fatica e migliora l’umore. La caffeina ha un rapido effetto brucia grassi grazie alle sue proprietà antiossidanti. D’altra parte, si consiglia di non superare le quattro tazzine al giorno.

migliora le prestazioni cognitive, diminuisce il senso di fatica e migliora l’umore. La caffeina ha un rapido effetto brucia grassi grazie alle sue proprietà antiossidanti. D’altra parte, si consiglia di non superare le quattro tazzine al giorno. Tè verde: considerato una tra le bevande più salutari al mondo, fornisce caffeina ma anche antiossidanti che proteggono il cervello, il cuore e il sistema nervoso. Tra queste l’epigallocatechina gallato (EGCG).

considerato una tra le bevande più salutari al mondo, fornisce caffeina ma anche antiossidanti che proteggono il cervello, il cuore e il sistema nervoso. Tra queste l’epigallocatechina gallato (EGCG). Miele: durante la colazione è consigliato il consumo di cibi zuccherosi e il miele ha il vantaggio di essere estremamente povero di grassi. Sciroppo d’agave e marmellata sono ottime opzioni alternative.

durante la colazione è consigliato il consumo di cibi zuccherosi e il miele ha il vantaggio di essere estremamente povero di grassi. Sciroppo d’agave e marmellata sono ottime opzioni alternative. Frutta: Vitamine, potassio, fibre… qualsiasi frutto è consigliato a colazione. Favoriscono l’idratazione e aiutano a mantenere equilibrata la linea.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.