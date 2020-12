Didattica a distanza, video spinto del professore dilaga sul web

Didattica a distanza, video hot del professore finisce nella chat della scuola. Il docente faceva sesso durante la lezione online.

Un evento shock ha colpito le scuole italiane: la didattica a distanza – diffusa ormai con la sigla Dad – tra criticità e punti complessi è diventata ormai l’alternativa per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel quale verte l’Italia e non solo da parecchi mesi ormai. Se solitamente – come vedremo più avanti – sono gli studenti a non prendere seriamente la didattica online, in questo caso a compiere un’azione deplorevole è un docente. L’insegnante infatti durante le ore di lezione su piattaforma online, è stato ripreso mentre consumava un rapporto sessuale completo. Il fatto è avvenuto a Cosenza e già la Polizia territorialmente competente sta compiendo tutti gli accertamenti del caso che vedono come protagonista per l’appunto il docente di un liceo. Il suo rapporto sessuale infatti dopo essere stato ripreso è finito sul web.

LEGGI ANCHE -> Instagram: simula 50 operazioni al viso. Condannata la giovane influencer

Didattica a distanza, il contenuto del video

LEGGI ANCHE -> Dramma familiare: l’albero di Natale prende fuoco. Restano senza casa

Nel video hot, che circola liberamente da due giorni sul web, vede il docente coinvolto in un rapporto sessuale durante la dad con gli studenti. Dal video non si riescono a scorgere tutti i dettagli ma il video prontamente pervenuto nella mani dei genitori degli studenti ha fatto partire le indagini. Permangono ancora dei dubbi sul caso, soprattutto per quel che concerne la registrazione del video. La Polizia infatti sta valutando se al docente possono essere addebitate delle responsabilità oppure se la reità debba essere riscontrata nell’autore del video.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A proposito di lezioni online, gli studenti ammettono di fare Dad in pigiama e dichiarare delle false presenze…insomma, la didattica a distanza merita a prescindere di essere perfezionata per evitare simili lacune.