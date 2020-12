Elodie sensazionale in viola: ti viene voglia di guardarla tutto il giorno | FOTO

L’ultimo scatto pubblicato da Elodie su Instagram è un tripudio di viola: la tuta indossata dalla cantante le calza divinamente, accentuando le curve da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Una bellezza a dir poco sensazionale, quella esibita da Elodie nell’ultimo post di Instagram. La cantante, con indosso una tuta color viola, abbassa l’occhiale con aria di sfida, guardando in maniera provocante la fotocamera. Il morbido completino è un incanto su di lei, e le fascia superbamente le curve mozzafiato, facendola apparire ancora più sexy.

Gli utenti non si trattengono dal rivolgerle i loro apprezzamenti: “Io senza parole” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Ciao gattina“.

Elodie: la carriera della cantante lanciata da Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie Di Patrizi è stata lanciata dal talent show di Amici: nell’edizione 2015, la cantante si è infatti classificata seconda, dopo Sergio Sylvestre. Il suo primo album, dal titolo “Un’altra vita”, venne prodotto da Emma Marrone, che era stata sua coach proprio nel programma di Maria De Filippi.

Il 2017 è l’anno del suo secondo album, “Tutta colpa mia”, il cui brano omonimo è stato portato dalla cantante sul palco dell’Ariston. Elodie, apprezzatissima dal pubblico, è riuscita ad aggiudicarsi la finale, classificandosi all’ottavo posto. Tra l’altro, nell’agosto dello stesso anno, il singolo è stato certificato disco di platino dalla FIMI.

Con canzoni come “Margarita” e “Nero Bali”, la cantante rimane per diverse settimane in vetta alle classifiche musicali italiane, registrando un riscontro clamoroso. Numerosi i riconoscimenti per Elodie, che ottiene rispettivamente il disco d’oro e il doppio disco di platino per i due brani sopracitati.

Nel 2020, la cantante torna al festival di Sanremo, partecipando con la canzone “Andromeda“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Il 2020 è anche l’anno del suo terzo album, intitolato “This is Elodie“, e pubblicato lo scorso 31 gennaio. Certificata disco d’oro dalla FIMI, la raccolta contiene il famoso singolo “Guaranà”.