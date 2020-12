Federica Pacela una foto sul letto che è da infarto-FOTO

La Pacela condivide uno scatto del suo calendario che fa letteralmente girare la testa, appare sul letto con il lato B in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

LEGGI ANCHE>>>Carolina Casiraghi: il suo intimo fa il giro del web, il buongiorno più bello

Per augurare una buona domenica a tutti la Pacela ha deciso di condividere una foto che fa stare male. L’influencer appare sul letto sdraiata a pancia in giù con una lingerie praticamente inesistente che lascia il fondoschiena completamente in vista. Una foto da infarto, fa parte del calendario 2021 girato la scorsa settimana. Se questa è la premessa, allora poveri uomini.

La Pacela è incontenibile le foto sono da arresto cardiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ludovica Frasca, top nero aderente e sguardo malizioso: bellezza lucente – FOTO

Federica Pacela condivide backstage e alcuni scatti del suo calendario 2021 mandando in delirio tutti i suoi fan su Instagram. I contenuti sono davvero impressionanti e lasciano senza fiato. Indossa una serie di completi intimi che lasciano senza fiato e le pose sono da star male. Appare ovviamente in forma e bellissima. In moltissimi già chiedono dove poter acquistare il calendario dell’influencer. Nelle stories Instagram la Pacela condivide altri contenuti esplosivi a cui possono accedere però solo i maggiori di 18 anni.

Condivide anche uno scatto a casa in cui mostra il suo fondoschiena e la mano del suo compagno sopra. La Pacela è infatti fidanzata con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti in Calabria e dovevano anche partecipare a un reality insieme che però poi non si è concluso. Hanno dunque deciso di trascorrere quei giorni insieme per conoscersi meglio. Passano molo tempo insieme e sono molto felici, sono queste le parole di Lo Passo nei confronti della relazione con la Pacela.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

L’imprenditore ha un negozio di abbigliamento a La Spezia che si chiama Mas Amor. Ovviamente come molti del settore sta attraversando un periodo non facile dovuto alla pandemia. Meno male che al suo fianco ha la bella Pacela che sa come rallegrarlo.