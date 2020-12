Ludovica Frasca, top nero aderente e sguardo malizioso: bellezza lucente – FOTO

L’ex velina di Striscia La Notizia, Ludovica Frasca mette in risalto la sua incredibile bellezza su Instagram: sguardo malizioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

L’abbiamo conosciuta e ammirata nel profondo della sua naturalezza e bellezza. Ludovica Frasca ha abbagliato i fans con uno sguardo molto attraente su Instagram. Dal 2013 al 2017 ha ricoperto la carica di “velina” di Striscia La Notizia.

Ha fatto della sua icona di personaggio “modello” del mondo dello spettacolo, un lavoro. Promessa ballerina ha coltivato la dinamicità di un aspetto fisico, tipico di una silhouette. Ludovica è anche conosciuta come l’ex fidanzata dello showman di “Camera Cafè”, Luca Bizzarri. Insieme hanno convissuto sotto lo stesso tetto, ma è ancora ignoto il motivo per il quale la loro frequentazione ha avuto un’importante battuta d’arresto.

Sul “cubo” di Striscia non vi era solo lei, bensì la sua “amica” per i telespettatori, Irene Cioni. Il loro rapporto idilliaco era una “mera” formalità. Dimostravano di avere un affiatamento unico, mentre fuuori dal mondo dello spettacolo si è scoperto che potevano fare “coppia fissa” solo in tv, in quanto la loro relazione amicale era irta di incomprensioni

LEGGI ANCHE —–> Belen Rodriguez, bacio di “fuoco” a letto con lui: la temperatura sale – FOTO

Ludovica Frasca, brilla di luce propria, nonostante il sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

LEGGI ANCHE —–> Katia Pedrotti, quello spacco è illegale. Il sole dentro e fuori di lei – FOTO

Non rinuncia mai a mettersi in mostra durante le belle giornate la nostra simpaticissima e allo stesso tempo seducente, Ludovica Frasca. L’ex fidanzata dello showman, Luca Bizzarri ha un’ottima visibilità sui social network.

In particolare Instagram è una “vetrina” molto succulenta, ricca di paesaggi all’orizzonte e “dolci” compagnie. Una fra tutte, quella con l’attuale innamorato, con il quale dimostra di avere una relazione che si presta alla sincerità, spiando appena dagli sguardi profondi e pieni d’amore. Intorno a loro non manca un ritaglio artistico delle maggiori località turistiche del pianeta, come le piramidi egiziane e la “tavola” del mare, squarciata dall’arcobaleno.

Insomma un contesto di vita incantevole, che ha come protagonista, una “principessa” che vive un sogno. Abbinata alle fantastiche avventure a “colori” di Ludovica vi è senz’altro una bellezza “mora” semplice e naturale, come si evince dall’ultimo scatto via social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ludovica meral frasca 🦋 (@ludovicamf)

La Frasca abbonda di “luce propria”, nonostante l’abbaglio del sole. In evidenza per i fan, un top nero aderente e uno sguardo profondo, a tratti malizioso: dalle sue parti, i sogni non finiscono mai