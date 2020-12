Roshelle, l’abito è super attillato ma manca il reggiseno – FOTO

Roshelle, la cantante dalla chioma rosa, in questa ultima foto scattata da casa è baciata dal sole. L’outfit primaverile è approvato dal web.

Roshelle ama stupire i suoi follower e lo fa con estrema naturalezza, infatti lo scatto primaverile condiviso dalla rapper un’ora fa circa è apprezzatissimo dai follower. La cantante pare non voglia accettare l’arrivo imminente dell’inverno ed approfitta della bella temperatura per indossare un outfit primaverile: abito super aderente, scollato dalle braccia e sulle tonalità del grigio.

L’abito ha delle linee molto basic, veste morbido ed avvolge la sensuale Roshelle evidenziandone il fisico assolutamente asciutto che fa impazzire i fans. Ma osservando le foto, non si può non notare un dettaglio sexy, ovvero la 25enne non indossa il reggiseno: il lato A infatti è lasciato libero, conferendo un tocco di naturalezza alla foto.

I capelli sono raccolti in una piccola coda. L’outfit è completato con calzettoni in spugna all’altezza del polpaccio nonché degli scarponcini con zeppetta e lacci che danno un tocco casual alla mise della rapper. Lo scatto è probabilmente stato fatto sulle scale di casa, per concedersi dei momenti di sole.

Roshelle, la sua bellezza mette d’accordo tutti…le scarpe meno

Ogni post di Roshelle è un successo: la bellezza fuori dagli schemi è molto apprezzata dai fans della rapper. Inoltre si conferma essere un’icona di stile, lancia le mode che vengono (quasi sempre) apprezzate sul web. Ma non sempre è così, proprio in quest’ultimo scatto le scarpe della pink rapper diventano oggetto di discussione, tra chi li ama tanto “IO CHE VOGLIO QUELLE SCARPE” a chi invece “Scarpe orrende”.

Al di là delle scarpe, tutti sono d’accordo su una cosa: Roshelle è tra le rapper più seguite e ascoltate degli ultimi tempi.