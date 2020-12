Benevento-Lazio, pagelle e tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino del match valevole per la dodicesima giornata di campionato di Serie A Benevento-Lazio, appena terminato

Il campo dello Stadio Vigorito è stato lo scenario della sfida tra fratelli Simone e Pippo Inzaghi, ognuno con la propria compagine e ognuno con la stessa voglia di vincere la partita. Il gol della Lazio è arrivato al 25′ con il solito Ciro Immobile su assist di Milinkovic Savic. Il Benevento ha pareggiato sugli sviluppi di un calcio d’angolo allo scadere del primo tempo con il primo gol di Schiattarella in questa stagione 2020-2021. La Lazio ha fatto molto possesso palla in area avversaria durante il primo tempo, sfiorando anche il raddoppio con il palo beccato da Luis Alberto. Il Benevento si è reso pericoloso in più di un’occasione sulle ripartenze e sulle palle inattive.

Benevento-Lazio: le pagelle e il tabellino del match

Nel secondo tempo il Benevento è entrato con un altro piglio in campo e soffre di meno il dominio dei biancocelesti. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno provato a essere pericolosi dalle corsie esterne al 65′ con Lazzari che serve Correa ma il suo tiro è stato respinto dalla difesa degli avversari. Il Benevento arriva due volte pericolosamente sotto porta nel finale con Di Serio e Improta.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6,5, Tuia 5 (46′ Foulon 5,5), Glik 6,5, Barba 6; Hetemaj 6 (81′ Dabo s.v.), Schiattarella 6,5, Ionita 5,5; Insigne 5,5 (61′ Improta 6), Caprari 6 (81′ Di Serio s.v.); Lapadula 5 (71′ Iago Falque 6). All. F. Inzaghi 6,5

LAZIO (3-5-2): Reina 6,5; Luiz Felipe 6 (59′ Patrick 6,5), Hoedt 6, Radu 6 (80′ Pereira s.v.); Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Escalante 6,5 (80′ Cataldi s.v.), Luis Alberto 5,5 (80′ Caceido s.v.), Marusic 5,5; Immobile 7, Correa 5. All. S. Inzaghi 6

Arbitro: Pairetto di Torino

Reti: 25′ Immobile (L), 45′ Schiattarella (B)

Ammoniti: Lapadula (B), Tuia (B), Luiz Felipe (L)

Espulsi: Schiattarella (B)

Migliore in campo: Immobile

Con questa partita la Lazio sale a quota 18 punti mentre il Benevento si porta 13esimo in classifica a 12 punti.