Chiara Ferragni, serie di scatti da applausi: fascino e dolcezza – FOTO

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una serie spettacolare di scatti: la sua bellezza illumina il mondo dei social.

Chiara Ferragni è sicuramente l’influencer e blogger più famosa d’Italia. I suoi numeri sui social network sono davvero incredibili: il suo account Instagram vanta ben 22,2 milioni di follower. La nativa di Cremona ha aperto un blog più di dieci anni va, riscuotendo un grande successo. Nel corso degli anni, inoltre, la classe 1987 è diventata testimonial di marchi e di aziende di caratura mondiale.

Chiara è felicemente sposata con Fedez. Il primogenito della coppia, Leone, è già una star del web e fa impazzire tutti con la sua dolcezza e la sua tenerezza. La Ferragni ama postare scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e non solo. Protagonisti dei suoi scatti, infatti, sono anche il marito e il figlio. L’influecer, poco fa, ha postato una serie di foto spettacolari. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Chiara Ferragni, serie incredibile di scatti: bellezza e dolcezza

Chiara Ferragni, poco fa, ha condiviso un post in cui ha inserito le sue foto preferite della settimana. Ci sono tanti scatti belli e dolci. In un paio di fotografie, c’è il piccolo Leo che gioca con la mamma o che sta appoggiato sul divano. In altre, c’è Fedez che ride con lei o che la bacia dolcemente. La nativa di Cremona ha anche inserito foto sue personali in cui indossa outfit da applausi e mette in mostra tutta la sua bellezza.

Numeri pazzeschi anche per questa raccolta di foto. Il post ha già raggiunto 209mila cuoricini e numerosissimi commenti. La 33enne non ha solo ammiratori in Italia, ma in tutto il mondo.

Chiara, qualche giorno fa, ha condiviso alcuni selfie in cui ha piazzato i suoi meravigliosi occhi in primissimo piano.