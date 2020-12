Gigi D’Alessio mostra la sua casa, lì vive solo senza Anna Tatangelo – FOTO

Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio vive in una grande casa, solo dopo la fine con Anna Tatangelo. L’arredamento però è bellissimo, scopriamolo

I fan hanno pianto quando la coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno ufficializzato la loro separazione. Sembravano una di quelle storie che non avrebbe mai visto la fine, di quelle che superano ogni avversità nonostante le critiche e i problemi, invece anche loro si sono detti addio per sempre.

Ora Gigi vive solo in una grande casa che il cantante è solito mostrarci nelle stories o nei post che pubblica nel feed della sua pagina Instagram. Non ha mai fatto un tour completo ma possiamo assemblare i pezzi in base alle informazioni che lui stesso ci ha fornito negli ultimi mesi.

Nel suo salotto campeggia un enorme televisore al plasma da cui è solito seguire le partite di calcio, da solo o con pochi intimi amici, ha una stanza dedicata alla musica con al centro l’immancabile pianoforte amico di tante avventure ed un grande letto bianco nella camera matrimoniale. La casa ha linee pulite ed essenziali, colori che vanno dal nero, bianco ed ecru. Semplice come è lui anche nell’abbigliamento.

Gigi D’Alessio, pronti i concorrenti della sua squadra a The Voice Senior

Oltre ad una casa da sogno, il cantautore sta risquotendo moltissimo successo grazie alla sua partecipazione alla trasmissione “The Voice Senior” condotta da Antonella Clerici e che vede giurati d’eccezione oltre a Gigi Alessio, Loredana Bertè, Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi.

Lo scorso venerdì 11 dicembre, si sono concluse le selezioni dei concorrenti che faranno parte dei diversi team in gara. Quali sono le sei voci prescelte dall’artista per la sua squadra? Marco Guerzoni, Giancarlo Caiani, Nello Buongiorno, Perla Crivellini, Laura Gray, ed Elena Ferretti.

Venerdì 18 puntata semifinale del talent che sta entusiasmando moltissimo il pubblico a casa, la messa in onda rappresenterà anche il giro di boa per molti dei 24 concorrenti in gara.