Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: una scelta terribile

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: Marcello si sta letteralmente rovinando la vita. Nel frattempo Adelaide è furiosa con Marta.

Al Paradiso è quasi Natale. Mentre Agnese decorava felicemente la casa insieme ai suoi due figli, una sorpresa è giunta terribile ed inaspettata: Giuseppe Amato è tornato in città. L’uomo sembra avere tutta l’intenzione di riconquistare sua moglie, senza tuttavia sapere che la donna adesso si frequenta con Amando. Nel frattempo Marcello è nei guai e nessuno sembra in grado di salvarlo. Il ragazzo continua a mentire a Roberta sul ritorno del Mantovano, ma non potrà continuare a nasconderle questo segreto ancora per molto.

Leggi anche -> Carlo Conti, i capelli ricci foltissimi ed il look anni ’80. Irriconoscibile – FOTO

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 dicembre: i ricatti continuano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓥𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 𝓮 𝓜𝓪𝓻𝓽𝓪 ❤️💑 (@vittorioemarta)

Leggi anche -> Un Posto al Sole anticipazioni 15 dicembre: Marina nella trappola di Ferri

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marcello si distruggerà da solo. Il ragazzo sarà infatti costretto a coprire una rapina del Mantovano, fornendogli un’alibi. Ben presto il barista si renderà conto che le cose non possono andare avanti in questo modo e prenderà una terribile decisione.

Nel frattempo Agnese ed Armando continuano a frequentarsi in segreto, ma hanno entrambi una profonda paura di perdersi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo&Nicoletta🌼 (@ilparadisodellesignoredaily)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Adelaide è su tutte le furie. La donna ha appena scoperto che Marta e Vittorio non passeranno il Natale a casa Guarnieri, bensì in compagnia di Beatrice e dei suoi figli. Per la contessa questo è un vero e proprio affronto. Umberto, dal canto suo, si assicura soltanto che Marta non sappia della paternità di Federico senza che sia stato lui stesso a dirglielo.