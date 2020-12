Un’influencer pugnala la madre: “Le ha squarciato il cuore da viva”

Shock in Moldavia: Un’influencer ha pugnalato la madre poi le ha tagliato gli organi interni compreso il cuore mentre era ancora viva

L’influencer moldava Anna Leikovic ha accoltellato la madre e subito dopo le ha cavato il cuore e altri organi interni mentre la povera donna era ancora viva. La macabra tragedia è stata ricostruita nelle ultime ore in tribunale ed è stata riferita dal quotidiano “Komsomolskaya Pravda”, che a sua volta ha riportato quanto detto dalla polizia. Stando a questa ricostruzione, la ragazza di 21 anni ha poi fatto una doccia ed è uscita per andare a conoscere un ragazzo. Anna Leikovic è una studentessa in medicina e avrebbe usato un coltello da cucina per pugnalare al petto sua madre e poi tagliarle il cuore e gli organi interni quali l’intestino e i polmoni. La ragazza è accusata di omicidio per la morte di Praskovya Leikovic di anni 40 anni.

La follia omicida dell’influencer moldava

Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’influencer moldava avrebbe ucciso la giovane madre secondo una modalità a cui non si riesce a credere vista la brutalità del gesto, ma ha “le squarciato il cuore nel senso più letterale del termine”. Anna Leikovic è una studentessa di medicina con un profilo Instagram da oltre 9 mila e 500 follower. È stata chiamata in Tribunale il giorno dopo il brutale omicidio. Ci sono altre indagini in corso ma la polizia è orientata verso le accuse alla 21enne moldava. Stando a quanto racconta uno zio della giovane madre uccisa: “Praskovya amava così tanto sua figlia e passava con lei tutto il tempo che poteva”.

La donna assassinata era tornata da poco da un viaggio in Germania e aveva scoperto che in sua assenza sua figlia aveva assunto delle droghe fino a farne un abuso. In un video pubblicato dall’influencer il giorno dopo l’efferato omicidio la si vede su un molo e poi su una panchina.