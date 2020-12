Tragico incidente sul lavoro: operaio perde la vita dopo una caduta di diversi metri

Un operaio è deceduto nella giornata di ieri a Salerno mentre si trovava a lavoro in uno stabilimento della zona industriale.

Un tragico incidente sul posto di lavoro è costato la vita ad un operaio di 47 anni, deceduto nella giornata di ieri a Salerno, in uno stabilimento sito all’interno della zona industriale. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe precipitata dal tetto finendo sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Inutili i tentativi di soccorso degli operatori sanitari, giunti sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 47enne. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, intervenuti presso lo stabilimento insieme ai soccorsi.

Leggi anche —> Incidente in moto sulla provinciale: ragazzo 21enne perde la vita

Salerno, tragico incidente sul lavoro: operaio cade da un’altezza di circa sei metri e perde la vita

Leggi anche —> Drammatico incidente sul lavoro: giovane autista muore schiacciato

Dramma nella giornata di ieri, lunedì 14 dicembre, a Salerno, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita in un incidente sul posto di lavoro consumatosi in un uno stabilimento della zona industriale. La vittima, come riporta la redazione di Salerno Today, si trovava sul tetto per effettuare dei lavori di manutenzione, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitata da un’altezza di circa sei metri impattando contro il suolo. Una caduta che non ha lasciato scampo all’operaio.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche ed i carabinieri guidati dal colonnello Gianluca Trombetti che hanno provveduto a sequestrare l’area teatro del tragico incidente ed avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari dell’Arma, che hanno ascoltato i testimoni presenti all’interno dello stabilimento, stanno verificando se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nelle prossime ore, come riporta Salerno Today, ad affiancare i carabinieri nelle indagini potrebbero essere i tecnici dello Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).