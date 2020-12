Valetina Vignali:”Preferisco fare regali che riceverli”, ecco il regalo perfetto

L’influencer e cestista Valentina Vignali esorta i suoi fan a compiere una saggia scelta per questo Natale, sveltato il regalo perfetto.

La celebre riminese Valentina Vignali, nata sotto il segno dei Gemelli, continua a risuonare quotidianamente sui social per la sua brillante carriera da cestista ed influencer. Nonostante la sua giovanissima età, le premesse degli ultimi anni la inquadrano come una vera e propria promessa star. Poggiando i piedi per terra, però, in questo pomeriggio invernale, Valentina ha chiamato a sè l’attenzione per vie traverse, parlando del regalo di Natale perfetto e da scegliere con convinzione.

Leggi anche —>>> Valentina Vignali, in lingerie sexy fa girare la testa ai fan – Foto

Valentina Vignali: un bel sorriso come regalo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Potrebbe interessarti anche —>>> Valentina Vignali è un confetto rosa da scartare: bellissima – FOTO

Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentina, si mostra in un bellissimo completo dalle tinte natalizie e con al suo fianco un suggestivo albero illuminato. Nella giornata di oggi ha deciso di svelare quale sia il segreto per un regalo utile e sorprendente. Ecco il consiglio di una novella ed improvvisata sponsor per la marca di spazzoli e dentifrici Oral-B.

Attraverso le sue parole: “Sapete quanto ami incartare i regali (preferisco da sempre farli che riceverli)” Valentina rivela la sua natura altruista, che a pochi giorni dal Natale sembra essere ben accolta da tutti i suoi fan. Aggiungengo, poi: “quest’anno sotto l’albero non poteva mancare il nuovo Oralb IO“. Un accessorio che raccomanda per avere un sorriso davvero impeccabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

E, per concludere, nella didascalia alla foto ha anche aggiunto: “Visto l’anno appena trascorso ho pensato che non ci sia regalo migliore di un bel sorriso… chi sarà il fortunato? 😜🎄🎁🦷✨”