Avete mai visto il compagno di Laura Pausini? I due hanno una storia intensa, ma anche molto travagliata.

Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito, anche solo per sentirlo più umano e vicino a voi? Yeslife vi racconta tutti i retroscena e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi scopriamo qualcosa di più su Paolo Carta, storico compagno di Laura Pausini. Conoscete la loro storia?

Leggi anche -> Amadeus e la moglie Giovanna: la vera storia del loro primo appuntamento

Paolo Carta, chi è il compagno di Laura Pausini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura4u Official (@laura4u_official)

Leggi anche -> Carlo Conti, avete mai visto suo figlio Matteo? Ha scritto al padre una dedica speciale

Classe 1964, Paolo Carta è uno dei chitarristi più conosciuti d’Italia. Oltre a lavorare in pianta stabile con la Pausini, il musicista ha suonato per alcuni dei più grandi nomi della musica contemporanea. I due artisti si sono conosciuti a Parigi nel 2005, quando lui suonò al concerto della cantante e futura fidanzata.

Al tempo però Paolo Carta era ancora sposato con Roberta Galli, con la quale aveva tre figli maschi. Dopo la separazione, avvenuta nel 2012, si è legato ufficialmente alla Pausini e nel 2013 è nata la loro prima ed unica figlia, Paola. Il nome della bambina è stato scelto perché compendio di quelli dei genitori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Nei primi anni di relazione tra Paolo Carta e Laura Pausini, Roberta Galli si rivolse parole durissime a quest’ultima. Quando fu annunciata la nascita di Paola, l’accusò addirittura di aver spinto l’ex marito ad avere un altro figlio solo per soddisfare il suo egoistico bisogno di essere madre.