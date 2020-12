Le pagelle ed il tabellino di Juventus-Atalanta, match conclusosi da pochi minuti e valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Si è appena concluso il big match tra Atalanta e Juventus andato in scena all’Allianz Stadium di Torino. Le due compagini di dividono la posta in palio pareggiando 1-1 con una rete per tempo. Il punteggio si sblocca al 29′ con un gran gol di Chiesa che riceve da Bentancur e, dopo una finta, scarica un destro dal limite che si insacca all’incrocio dei pali. Nella ripresa, dopo 13 minuti, Freuler ristabilisce la parità con un missile da fuori che bacia la traversa e si insacca alle spalle di Szczesny. Sei minuti più tardi l’arbitro fischia un rigore a favore dei padroni di casa: sul dischetto si presenta Ronaldo che si fa ipnotizzare da Gollini.

Tegola per Pirlo che a metà della prima frazione perde Arthur uscito dal campo zoppicando dopo uno scontro con Romero.

Juventus-Atalanta: il tabellino e le pagelle del match dell’Allianz Stadium

La Juventus in virtù del punto conquistato scavalca il Napoli e aggancia l’Inter al secondo posto, in attesa del big match di questa sera tra i nerazzurri ed i partenopei che si affronteranno a San Siro. I bergamaschi, invece, con una partita ancora da recuperare, sale a quota 18 punti in classifica alle spalle di Verona e Roma.

Juventus (4-4-2): Szczesny 7; Cuadrado 6, De Ligt 6,5, Bonucci 6,5, Danilo 6,5; McKennnie 6,5, Arthur 6 (25′ Rabiot 5,5), Bentancur 6,5, Chiesa 7 (Alex Sandro 6); Morata 5 (85′ Dybala s.v.), Ronaldo 4,5. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Chiellini, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 8; Palomino 6, Romero 5,5, Djimsiti 6; Hateboer 5,5, De Roon 6, Freuler 7, Gosens 5,5; Malinovskyi 6 (71′ Miranchuk 6), Pessina 6 (53′ Gomez 6); Zapata 5,5 (72′ Muriel 6). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Lammers, Diallo. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma.

Reti: 29′ Chiesa (J), 58′ Freuler (A)

Ammoniti: 38′ Romero (A), 46′ Rabiot (J), De Roon (A), 60′ Morata (J), 80′ McKennnie (J)

Espulsi: –

Note: 3’ e 4’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Gollini (A).

Dopo il turno infrasettimanale, i bianconeri torneranno in campo tra pochi giorni per l’anticipo serale della 13^ giornata in trasferta contro il Parma, in programma sabato 19 dicembre alle ore 20:45. I bergamaschi ospiteranno, invece, domenica alle 18 la Roma di Fonseca in un match di alta classifica.