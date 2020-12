Dayane Mello salva: la modella lascia un regalino ai fan, il web apprezza

Dayane Mello è salva nella casa del Grande Fratello. La modella ha lasciato il suo profilo Instagram in mani sicure ed ecco cosa succede

La modella brasiliana dà filo da torcere agli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello e il web impazzisce per lei. Infatti Dayane Mello è di nuovo salva e può continuare il suo percorso, l’obiettivo è sempre più vicino, d’altronde è rimasta nel programma solo per vincere. Intanto gli esperti seguono il suo profilo Instagram dove pubblicano foto e video della modella. Da quando è dentro la casa, i seguaci sono raddoppiati arrivando così a 186 mila follower. L’ultimo post è un regalino molto sensuale per il pubblico che l’ha salvata.

Dayane Mello salva: qual è la sorpresa?

Una sorpresa meravigliosa per tutti i fan che l’hanno salvata, la foto appena pubblicata ha già fatto il giro del web e Dayane è su tutti i telefoni degli italiani. La modella è una dea dai capelli lunghi neri e dalla semplicità che in ogni puntata la contraddistingue. Il trucco è sempre poco rispetto agli altri e l’altezza fa la sua parte. ” Che dire? Anche questa volta avete salvato Dayane – scrivono gli esperti – grazie”. E arriva il regalino.

Eccola nella piscina della casa in costume tutta bagnata. Il nero le sta d’incanto e il suo lato A è in bella vista e non passa di certo inosservato. Dayane è la matrona del Grande Fratello e gli altri la temono, ecco perché spesso ci sono delle controversie tra lei e alcuni concorrenti.

Sempre sul pezzo, nonostante non sappia bene l’italiano la modella riesce a farsi capire e a esprime la sua opinione in ogni occasione. E’ questo che la rende unica, il pubblico la porterà in finale?