Amadeus e la malattia: “Ho lottato tra la vita e la morte”

In un’intervista al settimanale “Oggi”, Amadeus ha svelato la verità sulla malattia che lo ha colpito in tenera età

Amadeus è sicuramente tra i conduttori più amati del nostro Paese. Al timone de “I Soliti ignoti” entra nelle case dei telespettatori tutte le sere all’ora di cena, regalando sorrisi con le sfide che si creano all’interno delle famiglie per indovinare il parente misterioso. Non tutti sanno però che Amadeus ha sofferto di una grave malattia in età infantile e che gli stava per costare la vita. Il presentatore ha spiegato al settimanale “Oggi” di aver subìto vari mesi di ricovero in ospedale a sette anni a causa di una nefrite, ovvero una grave patologia che colpisce i reni. Molto più in là con gli anni invece ha sofferto di depressione ed è stato il momento in cui ha riflettuto sulla sua carriera televisiva: “È stato un momento in cui sono precipitato: ti accorgi di come prima ti chiamavano per fare prime serate e sei in lizza per poter fare Sanremo e poi per sei mesi non ti chiama più nessuno, nemmeno per fare la saga della salsiccia”.

Amadeus e Fiorello al timone del Festival di Sanremo 2021

Fortunatamente il peggio è passato e Amadeus è tornato più forte di prima tanto da aver condotto con enorme successo il Festival di Sanremo 2020. Inoltre proprio stasera durante AmaSanremo saranno svelati, oltre ai nomi dei vincitori della categoria Giovani, anche tutti gli altri cantanti in gara, che prenderanno parte alla kermesse canora, guidata ancora una volta dal 58enne di Ravenna in coppia con Rosario Fiorello. Un’accoppiata vincente che si rinnoverà anche nel 2021.

Per ora sappiamo che le canzoni in gara durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo saranno 26, due in più rispetto a quest’anno. Questo vuol dire, che ci sarà il desiderio di “una rinascita della musica” così come ha promesso Amadeus.