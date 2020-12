Clamoroso, Al Bano Carrisi lascia tutti senza parole: “Non sarò più con voi”

Il cantante Al Bano Carrisi ha rilasciato un’intervista, dalla quale i fan sono usciti esterrefatti e pieni di dispiacere

La decisione di Al Bano Carrisi ha ormai assunto quasi definitivamente i crismi dell’ufficialità. “Non sarò più con voi” recita il monito di dispiacere per i fan che lo hanno amato e lodato in questi anni, grazie alle sue performances in diretta televisiva.

Il “giallo” dato dalle prese di posizione del Carrisi Senior sarebbe giunto nel momento in cui c’è una “spalla” già forte e pronta a raccogliere dignitosamente l’eredità del proprietario del villone di Cellino San Marco. Il suo nome è Jasmine, la figlia avuta dal rapporto con Loredana Lecciso, oggi impegnata insieme al padre al tavolo dei giudici di “The Voice Senior”.

In un’intervista di qualche settimaan fa, Al Bano ha parlato della sua nuova esperienza, portando in alto la candidatura della figlia sul grande schermo. Poi ha parlato del Sanremo che verrà, lasciando tutti senza parole

Al Bano Carrisi, la decisione discutibile dell’ultima ora

Al Bano Carrisi, moglie di Loredana Lecciso e padre del noto talento in rampa di lancio su Rai 1, Jasmine ha concesso un’intervista al settimanale “Gente“ spiegando le ragioni per il quale, quasi sicuramente non prenderà parte alla kermesse che lo ha reso famoso ai nostri occhi.

Il riferimento chiaramente è tutto per Sanremo, la manifestazione di grande interesse mediatico, che rispolvera le doti dei nuovi talenti canterini. Siamo agli “sgoccioli” di questo terribile anno e come di consueto già avanzano proposte su allestimenti e programmazioni per il prossimo Festival della Canzone Italiana.

Tra le argomentazioni principali della discussione è rientrata la partecipazione alla prossima rassegna iridata, quella alla quale Al Bano non prenderà parte. “Attraversiamo un momento molto complicato e lo spirito di riemergere come di consueto nel mondo che mi ha fatto grande, non esiste”.

Il nostro buon Al Bano ha dunque tirato i remi in barca. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire e chissà se nelle prossime settimane potrà esserci un dietrofront che a questo punto avrebbe del clamoroso