Barbara D’Urso parla della sua discesa in politica. Tranquillizza tutti e incanta il web con il suo davanzale che “balla”

Barbara D’Urso è una delle donne più amate, odiate e chiacchierate della televisione italiana. Lei che è sempre sotto i riflettori, sei giorni su sette in tv, non resta fuori dalle polemiche. Ogni volta ce n’è una buona per prenderla di mira. Ma Barbara lo sa e spesso non risponde alle provocazioni, va avanti a testa alta con il suo lavoro che ama e a cui dedica tutta la sua vita.

Del resto lo sappiamo, ad oltre 60 anni, è bellissima ma single. Non c’è un uomo che fa battere il suo cuore e lei lo dice sempre, il suo cuore è prima dei suoi figli e poi di tutti i telespettatori che ogni giorno la premiano, al pomeriggio con Pomeriggio 5 e Domenica Live e alla sera con Live – Non è la d’Urso. È la regina degli ascolti lei e nessuno la riesce a battere.

Qualche giorno fa però ha fatto molto parlare una sua dichiarazione che riguarda la politica. La bella Carmelita ha ammesso che molte volte le è stato chiesto di scendere in politica e provarci, lei? “Prima o poi lo farò” ha spiegato. E da qui mille e una riprese che hanno parlato di questa sua affermazione. Oggi Barbara ha voluto chiarire le cose con un video su Instagram.

Barbara D’Urso: “Io in politica? Per ora solo in tv” e il davanzale “balla”

Barbara D’Urso parla della sua possibile discesa in politica. La conduttrice ha voluto fare un video per rispondere al “delirio” così come lei stesso lo ha definito che si è scatenato in seguito alla sua dichiarazione di una sua possibile discesa in politica.

Il video fatto da casa, con il giornale in mano, dal quale ha letto le sue testuali parole, occhiali da vista neri, top nero e camicetta bianca sbottonata.

“Discussione su Facebook, nelle televisioni private, professori, politici, gente che parlava e che mi diceva vai brava, fantastico, difendi i nostri diritti ed i miei detrattori che non vedevano l’ora per attaccarmi dicendo che schifo la D’Urso in politica”. Così Barbara ha spiegato il marasma di cose che sono state dette in questi giorni fino ad arrivare alla sua autocandidatura a presidente della Calabria.

Ma Carmelita ha tranquillizzato tutti: “Io non scendo in politica” ha puntualizzato. Per il momento continua a fare televisione per molto tempo ancora, ha sottolineato, e non se ne parla della politica. “State tranquilli, ci vediamo domani in televisione, col cuore” ha chiuso.

Quello che spunta in ogni caso è il suo prosperoso davanzale che balla mentre lei si muove, difficilmente contenuto nel top troppo stretto per le sue forme. Gli uteti lo hanno notato e hanno apprezzato.