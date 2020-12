David Parenzo si scaglia contro Fedez: “Ridicolo, la cafonata dell’anno”

Nuovo attacco al rapper Fedez dopo la distribuzione dei pacchetti natalizi a bordo della sua Lamborghini. Stavolta l’attacco arriva da Parenzo

La cafonata dell’anno: ⁦@Fedez⁩ che con la sua #Lamborghini regala in diretta social 5000 euro (non suoi, per altro) a 5 persone bisognose, e’ la più grande smargiassata cafona mai vista prima! Legittimo farsi pubblicità…ma qua si affonda nel ridicolo e nel cattivo gusto pic.twitter.com/OWZwHIlFmN — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) December 15, 2020

Il gesto compiuto dal rapper Fedez pensato per fare beneficienza gratuita non ha portato all’esito sperato. Infatti dopo la distribuzione di pacchetti da mille euro direttamente a bordo della sua Lamborghini per il centro di Milano ha sollevato un bel polverone da parte di moltissimi suoi fan e personaggi dello show business che lo hanno criticato aspramente.

Fabio Volo e Selvaggia Lucarelli sono stati i primi ma adesso è arrivato anche un tweet di Davide Parenzo, direttore de La Zanzara.

“La cafonata dell’anno. Fedez che con la sua Lamborghini regala in diretta social 5.000 euro (non suoi, per altro) a cinque persone bisognose è la più grande smargiassata cafona mai vista prima. Legittimo farsi pubblicità… ma qua si affonda nel ridicolo e nel cattivo gusto“, conclude cinguettando Parenzo. Il direttore allega anche una bella foto dei Fedez, nel caso qualcuno si fosse perso la notizia.

LEGGI ANCHE –> Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma con Marica Pellegrinelli?

Ma chi è Davide Parenzo? Scopriamolo insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DavidParenzo (@davidparenzo)

LEGGI ANCHE –> Conoscete il papà di Fedez? Chi è e cosa fa nonno Franco

Classe 1976, David Parenzo è nato a Padova dove ha iniziato prima con gli studi in giurisprudenza, per poi virare verso il giornalismo che è da sempre la sua grande passione.

Discendente da una famiglia di avvocati, infatti suo papà, nonno e bisnonno facevano questa professione, per lui invece il destino ha voluto altro. Ha lavorato per diverse testate tra cui Il Mattino di Padova e Il Foglio, e dal 2005 è iscritto all’albo dei giornalisti. Dal 2007 è entrato a far parte di La7, collaborando particolarmente con la trasmissione politica In Onda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DavidParenzo (@davidparenzo)

Il grande salto nel 2010 quando diventa direttore del programma satirico La Zanzara in onda su Radio 24 insieme a Cruciani. È sposato con la giornalista Nathania Zevi, conosciuta per il suo ruolo all’interno della trasmissione Agorà, in onda su Rai Tre. La coppia ha due figli e vive a Roma.