Federico Ruffo si rivela: “E’ un momento complicato”

Il giornalista Federico Ruffo è al timone di Mi manda RaiTre insieme a Lidia Galeazzo. Nella sua mente però volano già altri progetti

Federico Ruffo è un giornalista e scrittore romano che da settembre ha preso le redini del programma Mi manda Raitre insieme a Lidia Galeazzo. Un uomo di classe, è stato anche uno inviato di Report e Presa Diretta. Il suo lavoro è per lui uno stile di vita e le capacità e il talento gli hanno recato tante soddisfazioni e riconoscimenti come il Premio Ilaria Alpi. Ha scritto anche un libro dal titolo Gli orologi del diavolo, in collaborazione con Gianfranco Franciosi, da cui è stata tratta l’omonima miniserie di Rai1 con Beppe Fiorello, record di ascolti.

Federico Ruffo: qual è il suo sogno?

Il giornalista d’inchiesta è stato intervistato dal quotidiano Leggo e nel corso della conversazione ha parlato della sua carriera, del suo attuale lavoro e dei suoi progetti. Nonostante le sue esperienze, Federico Ruffo ha ancora un sogno nel cassetto. Il suo lavoro le reca tante soddisfazioni, anche il programma di cui è a capo: ” È un ritorno a casa – afferma – Dal punto di vista dei risultati, siamo contenti, abbiamo registrato più volte il record stagionale – continua – Iniziando, tra l’altro, in un momento complicato”. Da giornalista d’inchiesta, il suo lavoro è quello di far capire e mettere in ordine le cose e renderle fruibili a tutti.

Ruffo ha già tanti progetti come la pubblicazione di un secondo libro. Il suo sogno nel cassetto? “Spero di condurre un nuovo programma d’inchiesta su Raiplay”. Afferma il giornalista tanto amato dalla televisione italiana.