Gigi D’Alessio, l’attacco ai colleghi: “…senza talento con una spocchia…”

Gigi D’Alessio in un’intervista si è lasciato scappare dichiarazioni crude sui colleghi: “…senza talento con una spocchia…”

Periodo intenso per Gigi D’Alessio, il cantante napoletano è impegnato come coach nel talent The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e riservato agli over 60. Un’occasione per Gigi per mettersi in gioco. Più volte ha dichiarato il cantante di avere un ottimo rapporto con i colleghi coinvolti nella medesima esperienza, spendendo parole di profonda stima verso Loredana Bertè, Clementino e Albano con Jasmine. D’Alessio è soddisfatto altresì del successo che sta riscuotendo questa prima edizione del talent ed a proposito ha sollevato delle critiche nei confronti di altri colleghi usando dei toni abbastanza duri: “Vedi certi giovani senza talento con una spocchia…” alludendo ai cantanti ancora alle prime armi ma con un atteggiamento poco consono per la gavetta. D’altra parte osanna i partecipanti della versione senior del talent per la loro umiltà e genuinità. Questi sono gli ingredienti che secondo D’Alessio spiegano il successo del programma RAI.

Gigi D’Alessio: “Vi spiego il segreto del successo in TV”

Per Gigi D’Alessio non è questa la prima esperienza televisiva, già aveva rivestito il ruolo di coach nella scorsa edizione dell’omonimo talent ma riservato ai giovani che sperano di accedere nel mondo della musica. Lo scorso anno insieme a Vanessa Incontrada – apprezzatissima dal pubblico per la sua genuinità – ha condotto lo show dal titolo “20 anni che siamo italiani” riscuotendo un enorme successo. E’ proprio il cantante partenopeo a dichiarare quelli che sono – secondo lo stesso – i segreti per una buona televisione. In primis la verità, lealtà verso i telespettatori.

A tal proposito dichiara: “Il pubblico si accorge se le cose sono finte o costruite” .