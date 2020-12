Prevenire l’invecchiamento? Si può: ecco i 6 alimenti miracolosi

Sebbene non esista una vera cura definitiva, prevenire e rallentare l’invecchiamento è possibile e dipende anche da ciò che mangiamo.

Oltre a specifici trattamenti cosmetici e chirurgici, prevenire l’invecchiamento è possibile e dipende essenzialmente dal nostro atteggiamento. Adottare uno stile di vita più attivo, mangiare in modo sano e avere un regolare ritmo sonno-veglia favorisce di sicuro il rallentamento dei segni del tempo. La tanto temuta vecchiaia prima o poi arriva e nessuno le può sfuggire. Si teme talmente tanto che siamo costantemente bombardati di campagne pubblicitarie miracolose che elevano la bellezza dei corpi giovani e leggeri a discapito di un evento altrettanto naturale e ineluttabile. Di conseguenza, tutto ciò che sfigura in confronto al giovanilismo dilagante nei media è da oscurare e dimenticare. Per la precisione, questo stereotipo va sotto il termine di Ageism, quale discriminazione basata sull’età che dipinge in veste caricaturale le persone anziane. Eppure, dovremmo sostituire il sentimento di paura con quello di sfida. La vecchiaia non deve più essere vista come una scomodità, bensì come una fase della vita che ha pari dignità delle altre.

LEGGI ANCHE >>> Colazione: i 10 alimenti più energetici da consumare appena svegli

Abbandoniamo il mito della falsa giovinezza e iniziamo a pensare alla cura della nostra immagine

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Due yogurt alla settimana e il rischio di infarto cala: benefici del gustoso alimento

Un modo per prevenire i segni del tempo è possibile anche a partire dall’alimentazione. Seguire una dieta corretta ed equilibrata è sinonimo di benessere e salute; ma quali sono gli alimenti più “miracolosi”? Ecco la lista.

Pesce grasso: salmone, aringa, sgombro e sardine sono ricchi di proteine ​​e consigliati per combattere l’invecchiamento della pelle. Ricchi di o mega-3, questi acidi grassi essenziali che favoriscono la circolazione sanguigna, prevengono le malattie cardiovascolari e proteggono il cervello.

salmone, aringa, sgombro e sardine sono ricchi di proteine ​​e consigliati per combattere l’invecchiamento della pelle. Ricchi di o Mirtillo: ricco di antiossidanti e vitamina C, il mirtillo aiuta a neutralizzare i radicali liberi e protegge la pelle dalle aggressioni esterne, come l’inquinamento o i raggi del sole.

ricco di antiossidanti e vitamina C, il mirtillo aiuta a neutralizzare i radicali liberi e protegge la pelle dalle aggressioni esterne, come l’inquinamento o i raggi del sole. Noce: grazie alle sua vitamina E, zinco e selenio sono tra i principali alimenti a favore del rigeneramento dell’epidermide.

grazie alle sua vitamina E, zinco e selenio sono tra i principali alimenti a favore del rigeneramento dell’epidermide. Uova, Latticini: contengono vitamine A e B5, che favoriscono l’elasticità e l’idratazione profonda della pelle.

contengono vitamine A e B5, che favoriscono l’elasticità e l’idratazione profonda della pelle. Funghi Porcini: ricchi di vitamina B sono ottimi alleati per una pelle più elastica. Per un’azione ancora più attiva, si consiglia l’aggiunta di spezie come la curcuma e l’aglio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.