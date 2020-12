Anna Tatangelo, il sorriso non manca, la FOTO dove è amabile è stupenda

Anna Tatangelo. La cantante di Sora pubblica dei suggestivi scatti in bianco e nero sul suo profilo Instagram. Il sorriso è l’accessorio più bello

La cantante Anna Tatangelo ha fatto parlare tantissimo di sè durante l’arco di questo 2020 che sta volgendo al termine.

Poco prima del lockdown di marzo, lei e il compagno Gigi D’Alessio avevano ufficialmente annunciato la loro separazione. Già nel 2019 Anna Tatangelo si presentò a Sanremo con un brano molto toccante che parlava proprio della crisi con il suo compagno. Il testo recitava così: ”Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità” ( Le nostre anime nella notte).

Archiviata la loro relazione, i due si sono detti comunque uniti nel portare avanti insieme il ruolo di genitori del piccolo Andrea, figlio nato nel marzo del 2010.

La frattura con il passato si evince anche dal cambio nel suo stile musicale. Lascia le sonorità più melodiche e si cimenta nel rap e nell’ R&B. Il 3 luglio 2020 pubblica un nuovo brano, Guapo, in collaborazione con il rapper napoletano Geolier. Il 16 ottobre scorso viene rilasciato il pezzo “Fra me e te“, un nuovo singolo in duetto con il rapper Gemitaiz.

Non si fa mancare nulla la Tatangelo; ha concluso da poco la sua avventura televisiva. Durante All together now, trasmissione condotta da Michelle Hunziker, ha ricoperto il ruolo di giudice. In onda sulle reti Mediaset, i suoi compagni d’arme sono stati nomi di spicco come J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

Anna Tatangelo: il suo accessorio più bello è il sorriso

Impegno quindi e serenità, è ciò che caratterizza gli ultimi squarci di quest’anno per Anna Tatangelo, nonostante le difficoltà importanti, sia personali che globali.

Pubblica infatti una carrellata di scatti su Instagram in cui si evince la sua indomita resilienza. Bellissima, in bianco e nero, scrive in didascalia: “Un sorriso ti rende ogni giorno più giovane… disse la vecchia”. Commento ironico per una freschissima cantante, che ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica a soli 15 anni e che ha dietro le spalle una carriera sfavillante ma sicuramente ancora molti anni di successi a venire.

Un caldo maglione over size, lei in posa comodamente su una sedia di vimini: in pochi minuti collezione migliaia di like. Ha proprio motivo di sorridere.