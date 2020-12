Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la famigliola felice insieme-FOTO

Cecilia e Ignazio scattano una foto e sono sorridenti inieme alla cagnolina, entrano in ascensore in tempo per il coprifuoco

La coppia Rodriguez e Moser rientrano in casa nell’orario del coprifuoco, proprio a filo. E se la ridono in ascensore insieme alla loro cagnolina, Aspirina. Nella didascalia infatti Cecilia ha scritto 22:00. I due sono tornati insieme da qualche mese e sono più felici che mai, da quando si sono riavvicinati non si sono più separati.

Cecilia Rodriguez scatenata con shooting super sexy

La sorella di Belen vuole fare a gara a chi scatta lo shooting più sensuale. Recentemente sul suo profilo Instagram sono apparsi molti contenuti pazzeschi, shooting davvero iconici e sensuali. La vediamo in una vasca da bagno con una sigaretta in mano, poi per strada con un mini abito mozzafiato e tacchi a spillo vertiginosi. Sta lavorando tanto la bella modella argentina è molto richiesta in questo periodo. Collabora con moltissimi brand, Terranova, Goldenpoint, Twinset ma colabora anche con marchi di gioielli come Giovanni Raspini.

Lei che qualche anno fa diceva che non poteva lavorare tanto in Italia come modella perché i canoni volevano modelle più magre. Invece ad oggi lavora tantissimo, merito anche del nuovo ruolo di influencer che ha ridimensionato tutto il panorama della moda, facendo di queste ragazze le nuove modelle. Non ha più importanza la perfezione del fisico ma i follower e il raggio di azione che si raggiunge. Cecilia sicuramente raggiunge moltissime persone, sul suo profilo Instagram ha 4,3milioni di followers.