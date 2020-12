Amadeus. Dopo lo scontro con Morgan, l’accusa di importante personaggio

Amadeus. Tempi duri per lui. Dopo lo scontro a suon di dichiarazioni a destra e manca con Morgan, arriva l’accusa di un altro personaggio

Ancora deve accendere i motori la macchina di Sanremo 2021 e già le polemiche fioccano a dismisura. Le prime hanno visto protagonisti il conduttore Amadeus, riconfermato anche per la prossima edizione della kermesse, e il cantante Morgan.

Quest’ultimo si è scagliato contro il popolare presentatore, in primis per essere stato escluso dalla rosa dei big in gara. La motivazione addotta sarebbe per ‘scelta artistica’. Non l’ha presa bene l’ex leader dei Bluvertigo che ha detto: “Scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte”.

La loro querelle è continuata anche in merito ad una seconda cacciata di Morgan, stavolta nel ruolo di giudice di Sanremo Giovani. A deciderlo è stato direttamente Amadeus che all’inizio della trasmissione di Rai Uno ha detto: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il sottoscritto in qualità di direttore artistico e l’organizzazione del Festival con una decisione molto sofferta hanno disposto l’esclusione dell’artista Morgan dalla giuria televisiva di Sanremo Giovani.”

Amadeus e Sanremo. Le ire di un altro personaggio

Come se non bastasse, Amadeus ha pestato i piedi ad un altro personaggio di spicco della famiglia di RaiUno. Stiamo parlando del giornalista Bruno Vespa, furioso con il conduttore di Sanremo Giovani.

La trasmissione si è protratta ben oltre l’orario stabilito, facendo slittare di molto nel palinsesto la messa in onda di Porta a Porta. Vespa si scusa con il pubblico e dice: “Questo programma va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi e ce ne facciamo una ragione. La trasmissione che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora. Vi chiedo quindi scusa se andiamo in onda in un’ora tarda da essere perfino inconsueta pure per noi”.

La frecciatina non era poi così velata. Amadeus, prima di lasciargli la linea, aveva comunque chiesto scusa pubblicamente per aver sforato con i tempi.