Walter Zenga e quel rapporto mai sbocciato con l’ex portiere della nazionale

Un’intervista in esclusiva racconta della vita di Walter Zenga e di un rapporto mai sbocciato con una persona speciale

L’ex portiere e campione della nazionale italiana, Walter Zenga manifesta alcuni problemi familiari, nonostante una carriera da 100 e lode. Una vita con la maglia dell’Inter dove ha costruito le maggiori fortune, disputando ben 473 partite, condite da uno scudetto, una supercoppa italiana e due “antiche” Coppe Uefa.

Con il tempo si è specializzato nel ruolo di coach di alcuni club illustri, come Sampdoria, Venezia e Cagliari, l’ultima esperienza prima dell’era Di Francesco sulla panchina sarda. Ha deciso di non cercare più fortuna altrove, dopo il congedo del Presidente Giulini, ma di lui si continua a parlare anche dietro le quinte.

La questione riguarda in particolare, un membro della sua famiglia “allargata”, Andrea Zenga, terzogenito del campionissimo della nazionale italiana e dei nerazzurri. Andrea è pronto per una nuova esperienza sotto i riflettori e a tal proposito, la madre Roberta Termali, ex moglie di Walter ha voluto esprimere il proprio parere sulla candidatura del figlio, condito da una “frecciata” rivolta indirettamente al papà

Walter Zenga e la rivelazione sconvolgente della moglie: “Ormai sono 20 anni che…”

Il rapporto tra l’ex e celebre portiere della nazionale italiana, dei gloriosi anni 80′ e 90′, Walter Zenga e il terzogenito Andrea avuto da Roberta Termali non è mai sbocciato. Lo ha rivelato in un’intervista speciale, l’ex moglie del portierone nerazzurro, oggi allenatore.

La coppia è rimasta congiunta fino al 1997, data dell’ennesimo divorzio per Walter. Da allora i rapporti si sono man mano raffreddati, finchè Zenga Senior ha rescisso qualsiasi legame di congiunzione con lei, anche nei riguardi delle persone di contorno, come i figli. In particolare con Andrea, che come annunciato da Alfonso Signorini, a breve entrerà nella casa più spiata d’Italia.

La candidatura speciale del presentatore e direttore di “Chi” ha colpito profondamente la madre Roberta Termali che si è detta contenta e soddisfatta dell’esperienza del figlio. Durante le parole di elogio ha voluto sottolineare come tra il padre e Andrea non ci sia più animosità. “Una situazione che va avanti da ormai 20 anni, bensì da quando io non sento più Walter”.

Un rapporto padre-figlio mai sbocciato in realtà e che ha provocato qualche defezione per Andrea Zenga, durante la crescita, trovatosi senza un punto di riferimento maschile all’interno della casa