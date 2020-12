Bianca Guaccero. Ancora guai per Detto Fatto. Lei risponde con un sorriso – FOTO

Bianca Guaccero. Nuovo stop per Detto Fatto dopo lo scivolone del tutorial della spesa che ha causato mediaticamente molta polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Il “fattaccio” accaduto durante una puntata di Detto Fatto è assai noto. Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne, è stato trasmesso sulla tv di Stato un tutorial mortificante. Le polemiche innescate sono state inevitabili. L’episodio voleva rappresentare un siparietto ironico riuscito malamente. Si volevano dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy. L’evento è stato giudicato offensivo da parte dei telespettatori.

Il programma è stato sospeso provvisoriamente dai palinsesti Rai. La padrona di casa, Bianca Guaccero, non si è nascosta, nè ha addossato colpe o scaricato responsabilità. Tramite un lungo post su Instagram ha tenuto a dire la sua: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento: la donna. Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

Bianca Guaccero: i suoi auguri speciali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Dopo le dovute e sentite scuse, la trasmissione Detto Fatto è stata reintegrata. Da mercoledì 9 dicembre ha ripreso la messa in onda su RaiDue, alle 15.15 come di consueto. Adesso nuovi guai. Una comunicazione ufficiale ne ha dichiarato ulteriormente l’interruzione. Sui canali social del programma è stato scritto: “Comunicazione importante: oggi la grande famiglia di #dettofattorai non andrà in onda per lasciare spazio all’informazione”.

E’ andato in onda, infatti, uno speciale sulle votazioni finali in merito alla “Conversione in legge del decreto-legge 28/10/20 n 137 recante ulteriori misure urgenti per la tutela della salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza Covid.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Kashanian (@jonathankash)

La Guaccero non si perde d’animo e non si scompone ma soprattutto non perde il suo sorrico. Qualche ora dopo la comunicazione, pubblica une bellissima foto sul suo profilo Instagram. E’ raggiante insieme al compagno d’avventura Jonathan Kashanian. “Buon Natale da noi!!!” – scrive. Le auguriamo che le sorti del programma possano risollevarsi, il pubblico è tutto con lei.