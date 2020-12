Laura Torrisi, la “moglie bellissima” fa una FOTO da brividi. E se cade?

L’attrice Laura Torrisi da le spalle alla telecamera mentre è seduta su un tetto molto in alto, fa venire le vertigini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La bella Laura Torrisi appare su un tetto di spalle, fa paura vederla lì potrebbe cadere. Nella didascalia poi scrive delle parole profonde e toccanti, è chiaro che sul quel tetto ha avuto modo di riflettere. Alcune parole scritte sono:”Ma non è vero, ragazzo che la ragione sta sempre col più forte io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo”.

LEGGI ANCHE>>>Belen Rodriguez, la dedica commovente su Instagram: “Ogni giorno di più”

Laura Torrisi è sempre più bella e pensierosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Belen Rodriguez, la dedica commovente su Instagram: “Ogni giorno di più”

La Torrisi è sempre bellissima ma in questo ultimo periodo appare molto pensierosa, sicuramente il periodo non è facile per nessuno. Inoltre lei doveva essere operata all’utero a causa di un fibroma che si era ingrossato, tuttavia per mancanza di posti letto in ospedale non ha potuto operarsi. Pertanto in lei c’è tanta preoccupazione anche su questo fronte. L’attrice poi appare sempre sola in questo periodo, a parte la figlia ovviamente.

Anche il suo ex marito, Leonardo Pieraccioni appare solo da molto tempo, il suo ultimo film è un’autobiografia. Parla di se stesso a 50 e passa anni che si ritrova da solo con una figlia e un’ex moglie. La stessa situazione di Laura, da sola con una figlia chissà che non possano tornare insieme i due, alla fine non sarebbe una brutta idea. Certo l’amore è fondamentale, se manca quello è inutile ma a volte quando si ha un figlio insieme ed entrambi non si rifanno una vita con altre persone un motivo ci sarà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Staremo a vedere cosa succederà, se i due rimarranno separati o forse no. Il loro rapporto non appare mai tanto, e loro non ne parlano certo quindi non è chiaro in che rapporti siano. Sicuramente per il bene della figlia sono in buoni rapporti ma non è chiaro quanto siano buoni.