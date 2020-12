Francesca Brambilla in lingerie, la sottoveste si alza e si vede tutto – FOTO

Francesca Brambilla, la modella in lingerie è davvero audace: la sottoveste si alza e si vede tutto. Un sogno proibito per chi la osserva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Francesca Brambilla certamente con questo ultimo scatto mette d’accordo tutti: la lingerie in pizzo nera indossata è davvero un’esplosione di sensualità. L’intimo comprende due pezzi: la sottoveste corta nera in pizzo con delle trasparenze lungo il seno ed un perizoma abbinato al pezzo di sopra. La modella però commette un gesto birichino: solleva la sottoveste lasciando vedere – senza lasciare spazio all’immaginazione – quello che si vede sotto. Ovvero un piercing all’ombelico davvero sexy. Lo scatto è stato fatto da casa, precisamente in camera da letto: seppure viene sfocato quello che circonda la bellissima Francesca, si riesce a scorgere il lettone, un enorme specchio ed un quadro con uno stile quasi etnico.

Francesca Brambilla, un’influencer fuori dagli schemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Fisico statuario che si avvicina molto alla perfezione, Francesca Brambilla vanta ben 1 milione di follower, cifre da capogiro. Merito della sua bellezza prorompente, ma non solo. La Brambilla ha un dono che altri non hanno, l’umiltà. A differenza infatti delle sue colleghe e dei suoi colleghi, Francesca non si atteggia a diva. Basta guardare i post su Instagram: premesso che ogni foto è un omaggio alla sua bellezza, Francesca è molto vicina ai suoi sostenitori. Un like o direttamente risponde ai commenti con tanto di Tag.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

E risponde proprio a tutti, non guarda il numero dei follower dei singoli utenti – come fanno spesso i personaggi influenti sui social – ringraziando per gli apprezzamenti a lei rivolti.