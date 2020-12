La concorrente del GF Vip, Adua Del Vesco, si confida con l’ex collega Mario sul perché la sua carriera di attrice sia ormai finita.

La concorrente del GV Vip 2020, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si è sbilanciata nella giornata di ieri in merito alla sua carriera di attrice. Secondo quanto avrebbe rivelato al suo ex compagno di scene, Mario Ermito, sia ne Il Peccato e la Vergogna che ne Il Bello delle Donne, pare che la sua possibilità di partecipare ad altri cast si sia definitivamente conclusa. E, soprattutto, sembrerebbe che l’amico fidato conoscesse già da tempo il peso di questa rivelazione.

Adua Del Vesco a Mario: “tu sai perché”

In una recente conversazione del tutto confidenziare tra Adua e Mario pare che sia sfuggito un commento che ha sollevato molti dubbi da parte dei telespettatori del GF. Adua parlando della sua carriera, e di risposta al commento del concorrente “hai una buona memoria, da attrice“, nel rispondere avrebbe pronunciato le seguenti parole: “ex attrice“.

Mario avrebbe iniziato il discorso con Adua riferendosi alla gaffe fatta all’epoca di un set, in cui lui le aveva domandato azzardatamente il suo recapito telefonico, ed al ricordo vivido che appunto l’ex attrice aveva di quel preciso momento.

Eppure, la frase ha suscitato alcune perplessità in Mauro riguardo alla veridicità dei fatti, spronandola probabilmente a non soffermarsi sul suo passato. Poi, però, la conversazione è andata concludendosi nel seguente modo e con la finale affermazione di Adua: “Sono un’ex attrice e tu lo sai perché“.