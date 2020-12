Beautiful, anticipazioni puntata 20 dicembre: Flo sarà la donatrice di Katie?

Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: Flo riceve i risultati del test di compatibilità e Katie riceve una notizia inaspettata.

In ospedale c’è grande disperazione: le condizioni di Katie stanno peggiorando e sembra che non ci sia più niente da fare. Se non si trova un donatore al più presto, la più piccola delle sorelle Logan morirà. Katie vive un momento molto intenso insieme Will, che si offre addirittura di cederle il suo rene. Il momento culmina con un forte abbraccio di fronte agli occhi velati di lacrime di Bill. Nel frattempo, Shauna spinge Flo a fare il test di compatibilità per scoprire se potrebbe potenzialmente donare il proprio rene alla zia Katie. Flo vuole farlo, ma non condivide le motivazioni della madre.

Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: Flo è compatibile

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo riceverà i risultati del suo test: è perfettamente compatibile con la zia Katie, il che significa che potrebbe rappresentare un valido donatore per il trapianto. Shauna è entusiasta perché questo significa che lei e la figlia saranno riaccettate in famiglia, ma Flo non ci sta. Se deciderà di compiere questo gesto, vuole restare anonima.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che in ospedale Katie e la sua famiglia riceveranno una sorpresa inaspettata: c’é un donatore compatibile nell’immediato. Ciò significa che Katie potrebbe salvarsi, grazie alla generosità di qualcuno che però vuole rimanere anonimo.